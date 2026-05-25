Ejército frustra ingreso de grupo armado en frontera con Honduras

El Ejército de Guatemala informó este lunes, 25 de mayo, sobre un incidente armado ocurrido en la zona fronteriza de Esquipulas, Chiquimula, luego de detectar el ingreso irregular al territorio nacional de varios vehículos con personas fuertemente armadas, presuntamente vinculadas al crimen organizado.
De acuerdo con el comunicado emitido por el Ministerio de la Defensa Nacional, se detecó tuqe vehículos 4x4 ingresaron por un paso no autorizado proveniente de Honduras. Las fuerzas militares destacadas en el área identificaron el movimiento y procedieron conforme a los protocolos de seguridad establecidos.
Las autoridades señalaron que, al percatarse de la presencia militar, los individuos armados abrieron fuego contra los elementos de seguridad, lo que provocó una respuesta inmediata del personal castrense para repeler el ataque. Según el informe, no se reportan soldados heridos tras el enfrentamiento.
El Ejército indicó además que mantiene y refuerza la presencia militar en el sector fronterizo, desarrollando operaciones de vigilancia y seguridad en coordinación con otras autoridades competentes, con el objetivo de garantizar la protección de la población y resguardar la soberanía e integridad territorial del país.
Hasta el momento, no se ha informado sobre capturas ni sobre posibles bajas entre los atacantes.