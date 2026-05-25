 Vicecónsul de Guatemala es detenida por parricidio
Nacionales

Vicecónsul guatemalteca en Los Ángeles es detenida por caso de parricidio

La detención de Gladis Castro se dio tras ingresar a territorio guatemalteco en un vuelo procedente de Estados Unidos.

Compartir:
Fue capturada Gladis Castro, vicecónsul de Guatemala en Los Ángeles, California, EE. UU., PNC
Fue capturada Gladis Castro, vicecónsul de Guatemala en Los Ángeles, California, EE. UU. / FOTO: PNC

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) confirmó este lunes, 25 de mayo, la captura de Gladis Jeanette Castro García, de 40 años, quien se desempeñaba como vicecónsul en el Consulado General de Guatemala en Los Ángeles, California, Estados Unidos, y es requerida por la justicia nacional por estar señalada de los delitos de parricidio y obstaculización a la acción penal en forma continuada.

De acuerdo con información de la Policía Nacional Civil (PNC), la detención fue realizada el pasado 23 de mayo de 2026 por agentes de Interpol en las oficinas de Migración ubicadas en la Fuerza Aérea Guatemalteca, en la zona 13 capitalina, luego de que la funcionaria arribara al país en un vuelo procedente de Estados Unidos.

La orden de captura en su contra fue emitida el 16 de enero de este año, según detallaron las autoridades policiales.

Cancillería "no tenía conocimiento"

El Minex emitió un comunicado sobre el tema en el que aseguró que tuvo conocimiento del arresto tras el ingreso de la funcionaria al país, quien había retornado durante un permiso laboral. La Cancillería aseguró que, al momento de su contratación, en agosto de 2024, no existían antecedentes penales ni policiacos en contra de Castro García.

"Cancillería no tenía conocimiento de los hechos que se le imputan al momento de ser contratada", señaló la institución, la cual agregó que el hecho que se le atribuye habría ocurrido antes de su incorporación al servicio exterior.

Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores compartió que el proceso cuenta con una orden de detención internacional emitida en 2026. A la vez que reiteró que colaborará con las autoridades competentes en lo que sea requerido.

* Le puede interesar:

Ataque en San José Pinula: Tres muertos y dos heridos

Algunas de las víctimas permanecían dentro de un taller de vehículos.

Caso contra funcionaria consular

Según las investigaciones, el caso ocurrió el 9 de septiembre de 2017, cuando presuntamente Castro García habría dado muerte a su conviviente, un hombre de 37 años de religión musulmana. Los hechos se habrían registrado en un inmueble ubicado en el cantón Victoria, Malacatán, San Marcos.

La muerte fue reportada inicialmente como un accidente doméstico. De acuerdo con la versión presentada en ese entonces por la ahora capturada, el hombre habría caído mientras podaba plantas en el patio de su vivienda y se golpeó la cabeza contra unas piedras.

Para respaldar esa hipótesis, un médico particular acudió al lugar, confirmó el fallecimiento y emitió un certificado médico. Sin embargo, durante las ceremonias religiosas realizadas posteriormente en la Ciudad de Guatemala, los familiares de la víctima señalaron que el cuerpo presentaba posibles heridas de arma de fuego, situación que generó dudas sobre la versión del accidente y derivó en una investigación criminal.

Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para esclarecer el caso.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Advierten impacto crítico en Guatemala por déficit de lluvias y posible canícula prolongadat
Nacionales

Advierten impacto crítico en Guatemala por déficit de lluvias y posible canícula prolongada

11:22 AM, Mayo 25
Vicecónsul guatemalteca en Los Ángeles es detenida por caso de parricidiot
Nacionales

Vicecónsul guatemalteca en Los Ángeles es detenida por caso de parricidio

01:20 PM, Mayo 25
Ejército frustra ingreso de grupo armado en frontera con Hondurast
Nacionales

Ejército frustra ingreso de grupo armado en frontera con Honduras

12:17 PM, Mayo 25
Se confirma el alcance de la lesión de Leo Messit
Universo Futbol

Se confirma el alcance de la lesión de Leo Messi

01:22 PM, Mayo 25
El Milan despide a Massimiliano Allegrit
Deportes

El Milan despide a Massimiliano Allegri

11:23 AM, Mayo 25

Temas

GuatemalaDestacadasMundial 2026#liganacionalFútbolMinisterio PúblicoReal MadridLiga NacionalFiscal GeneralFutbol GuatemaltecoEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras Unidas Escuchar