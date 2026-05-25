Vicecónsul de Guatemala es detenida por parricidio

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) confirmó este lunes, 25 de mayo, la captura de Gladis Jeanette Castro García, de 40 años, quien se desempeñaba como vicecónsul en el Consulado General de Guatemala en Los Ángeles, California, Estados Unidos, y es requerida por la justicia nacional por estar señalada de los delitos de parricidio y obstaculización a la acción penal en forma continuada.
De acuerdo con información de la Policía Nacional Civil (PNC), la detención fue realizada el pasado 23 de mayo de 2026 por agentes de Interpol en las oficinas de Migración ubicadas en la Fuerza Aérea Guatemalteca, en la zona 13 capitalina, luego de que la funcionaria arribara al país en un vuelo procedente de Estados Unidos.
La orden de captura en su contra fue emitida el 16 de enero de este año, según detallaron las autoridades policiales.
Cancillería "no tenía conocimiento"
El Minex emitió un comunicado sobre el tema en el que aseguró que tuvo conocimiento del arresto tras el ingreso de la funcionaria al país, quien había retornado durante un permiso laboral. La Cancillería aseguró que, al momento de su contratación, en agosto de 2024, no existían antecedentes penales ni policiacos en contra de Castro García.
"Cancillería no tenía conocimiento de los hechos que se le imputan al momento de ser contratada", señaló la institución, la cual agregó que el hecho que se le atribuye habría ocurrido antes de su incorporación al servicio exterior.
Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores compartió que el proceso cuenta con una orden de detención internacional emitida en 2026. A la vez que reiteró que colaborará con las autoridades competentes en lo que sea requerido.
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Caso contra funcionaria consular
Según las investigaciones, el caso ocurrió el 9 de septiembre de 2017, cuando presuntamente Castro García habría dado muerte a su conviviente, un hombre de 37 años de religión musulmana. Los hechos se habrían registrado en un inmueble ubicado en el cantón Victoria, Malacatán, San Marcos.
La muerte fue reportada inicialmente como un accidente doméstico. De acuerdo con la versión presentada en ese entonces por la ahora capturada, el hombre habría caído mientras podaba plantas en el patio de su vivienda y se golpeó la cabeza contra unas piedras.
Para respaldar esa hipótesis, un médico particular acudió al lugar, confirmó el fallecimiento y emitió un certificado médico. Sin embargo, durante las ceremonias religiosas realizadas posteriormente en la Ciudad de Guatemala, los familiares de la víctima señalaron que el cuerpo presentaba posibles heridas de arma de fuego, situación que generó dudas sobre la versión del accidente y derivó en una investigación criminal.
Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para esclarecer el caso.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7