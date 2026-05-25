 San José Pinula: Ataque deja tres muertos y dos heridos
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Ataque en San José Pinula: Tres muertos y dos heridos

Algunas de las víctimas permanecían dentro de un taller de vehículos.

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Uno de los heridos en el ataque armado en San José Pinula es ingresado al hospital San Juan de Dios., Bomberos Voluntarios
Uno de los heridos en el ataque armado en San José Pinula es ingresado al hospital San Juan de Dios. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Tres personas murieron y otras dos resultaron heridas como resultado de un ataque armado ocurrido en horas de la tarde de este lunes, 25 de mayo, en la 3ª avenida y 4ª calle de la zona 3 del municipio de San José Pinula, Guatemala. Las autoridades le dan seguimiento al caso.

Los bomberos Voluntarios dieron a conocer que trasladaron varias unidades al referido sector después de recibir alertas sobre una balacera que se había registrado y había dejado a personas afectadas.

Los técnicos en urgencias médicas localizaron en el lugar a cinco personas que presentaban múltiples heridas por impactos de proyectil de arma de fuego. Al evaluarlas, confirmaron que tres de ellas ya no contaban con signos vitales.

Mientras tanto, las personas sobrevivientes fueron atendidas y estabilizadas en el sitio. Posteriormente, se realizó su traslado hacia el Hospital General San Juan de Dios para recibir atención médica especializada.

Algunas de las víctimas permanecían dentro de un taller de vehículos. Se desconoce, por el momento, si se trata de trabajadores del lugar.

Las unidades de socorro notificaron a las autoridades correspondientes, por lo que la Policía Nacional Civil ya realizó el resguardo de la escena del crimen y quedó a la espera del Ministerio Público.

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Muertes por heridas de arma de fuego subieron un 3.8% en 2025

Los asesinatos con armas de fuego aumentaron un 3,8 % en Guatemala durante 2025 en comparación con 2024, de acuerdo con las estadísticas oficiales divulgadas recientemente.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) detalló en su portal oficial que el año pasado se registraron 3.020 muertes por heridas de arma de fuego en el territorio guatemalteco.

Esa cantidad fue superior en 110 casos al total de 2.910 crímenes a tiros que se perpetraron en el país centroamericano durante 2024.

De los 22 departamentos en los que se divide geográficamente el país, el de Guatemala, que incluye la capital, fue el que registró más muertes violentas con armas de fuego con un total de 1.446 en 2025, frente a las 1.273 reportadas el año anterior.

Por el contrario, las muertes por heridas de arma blanca se redujeron en 2025 casi un 19 % en comparación con 2024. El Inacif contabilizó el año pasado 264 asesinatos con este tipo de arma, lo que supone 50 casos menos que los 314 registrados en el ejercicio previo.

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