 Ataque armado cobra la vida de un ciclista en Avenida Petapa
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Ataque armado cobra la vida de un ciclista en la Avenida Petapa

Bomberos Voluntarios atendieron un hecho de violencia en la parte final de la Avenida Petapa, con saldo de un ciclista fallecido.

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El ataque armado contra el ciclista será investigado por el MP., Bomberos Voluntarios.
El ataque armado contra el ciclista será investigado por el MP. / FOTO: Bomberos Voluntarios.

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios reportó que durante la mañana de este domingo, 24 de mayo de 2026, se produjo un ataque armado en la parte final de la Avenida Petapa, zona 12 con saldo de un ciclista fallecido. Técnicos en Urgencias Médicas acudieron al lugar y encontraron a la víctima sobre una banqueta, con su bicicleta al costado.

Tras hacer las evaluaciones correspondientes, los paramédicos confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. El afectado fue cubierto con una manta celeste, mientras las autoridades llegaron a acordonar el lugar del hecho armado.

La emergencia fue atendida por rescatistas de la 78 compañía de Bomberos Voluntarios, la más cercana a la Avenida Petapa. La fotografía compartida por los rescatistas muestra que fue necesario cerrar el carril derecho de la referida ruta.

En otras emergencias, este mismo cuerpo de rescatistas reportó que un motorista falleció durante la madrugada en el kilómetro 59 de la carretera Interamericana. Según los paramédicos, el percance ocurrió en el área de Chimaltenango.

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Los agresores fingieron ser repartidores de pan para acercarse a la víctima. El ataque contra Betsy Sequen causó conmoción en Santa Lucía Milpas Altas.

Autoridades investigan ambos incidentes

Según las imágenes captadas por los rescatistas, en el accidente de la motocicleta se pudo apreciar asfalto mojado en el sector donde ocurrió el percance. La víctima viajaba a bordo de una motocicleta de color blanco y las fotografías mostraron que la misma terminó al costado de la carretera.

Los rescatistas que atendieron ambos incidentes hicieron las gestiones necesarias ante las autoridades, para resguardar ambos escenarios y para la llegada de las autoridades del Ministerio Público, quienes se encargaron de recabar las evidencias pertinentes.

Asimismo, las autoridades procedieron a identificar a las victimas mortales, de ambos sucesos reportados por los Bomberos Voluntarios.

En el caso del ciclista, las autoridades determinaran si el ataque armado fue directo o si los agresores intentaron asaltar a su víctima, previo a detonar las armas que portaban.

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