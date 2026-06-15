Debut de Lamine Yamal en Mundial 2026: Botas con Banderas

Lamine Yamal disputó su primer partido en el Mundial 2026 y no solo dio de qué hablar por su regreso tras lesión. Las banderas que llevaba en sus botas desataron todo tipo de comentarios entre aficionados y usuarios en redes sociales.

El debut de Lamine Yamal en el Mundial 2026 no pasó desapercibido. Aunque España empató sin goles ante Cabo Verde, una de las imágenes que más llamó la atención fuera del resultado fue el calzado que utilizó el joven futbolista del Barcelona.

El extremo de 18 años ingresó al terreno de juego luciendo unas botas personalizadas en las que destacan las banderas de Marruecos y Guinea Ecuatorial, los países de origen de sus padres, un detalle que rápidamente generó conversación entre aficionados y usuarios de redes sociales.

Un debut esperado

La presencia de Lamine Yamal en el partido era una de las grandes incógnitas para los seguidores de España.

El futbolista llegaba al torneo tras recuperarse de una lesión que puso en duda su participación en el debut. Sin embargo, el seleccionador Luis de la Fuente decidió darle minutos cuando el encuentro se complicó y el equipo necesitaba mayor desequilibrio en ataque.

De esta manera, el jugador del FC Barcelona disputó sus primeros minutos en una Copa del Mundo, convirtiéndose en uno de los futbolistas más jóvenes en representar a España en el máximo escenario del futbol internacional.

Las botas que generaron debate

Más allá de su participación en el encuentro, fueron sus botas las que captaron la atención de miles de aficionados.

En el diseño personalizado aparece su nombre acompañado por las banderas de Marruecos y Guinea Ecuatorial. La elección no es casual: su madre es originaria de Guinea Ecuatorial y su padre tiene raíces marroquíes.

El detalle forma parte de una iniciativa de Adidas para varios de sus futbolistas patrocinados, permitiéndoles reflejar elementos importantes de su historia personal y familiar a través de sus botines.

Lamine Yamal - Captura de pantalla Adidas

Sin embargo, algunos usuarios señalaron que no aparecía la bandera de España, selección a la que representa internacionalmente, lo que provocó un intenso debate en redes sociales.

Orgulloso de sus orígenes

No es la primera vez que Lamine Yamal habla públicamente sobre sus raíces. Desde sus primeros pasos en el futbol profesional, el jugador ha destacado la importancia de su familia y el orgullo que siente por la herencia cultural recibida de sus padres.

Aunque nació en España y decidió representar a la Roja a nivel internacional, también ha mostrado respeto y cariño hacia Marruecos y Guinea Ecuatorial, países con los que mantiene un fuerte vínculo familiar.

De hecho, antes de consolidarse con la selección española, tanto Marruecos como España siguieron de cerca su evolución futbolística debido a que podía optar por representar a cualquiera de las dos federaciones.

La apuesta de Adidas

Las botas utilizadas por Yamal forman parte de la colección "Road to Glory" de Adidas, creada especialmente para algunas de sus principales figuras durante el Mundial 2026.

La campaña busca reflejar la historia de vida de cada jugador mediante elementos gráficos, símbolos familiares, fechas importantes o referencias culturales que han marcado su trayectoria.

Otros futbolistas también han optado por incluir detalles personales en su equipamiento, convirtiendo las botas en una extensión de su identidad dentro del campo.

Una estrella llamada a marcar una época

Pese a que España no logró pasar del empate ante Cabo Verde, la expectativa alrededor de Lamine Yamal continúa siendo enorme.

El joven atacante se ha consolidado como una de las mayores promesas del futbol mundial gracias a su velocidad, capacidad de regate y madurez pese a su corta edad.

Tras brillar con el Barcelona y convertirse en una pieza importante para Luis de la Fuente, muchos especialistas consideran que puede ser uno de los protagonistas de esta Copa del Mundo.

Lamine Yamal - Redes sociales

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