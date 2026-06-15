 Debut de Lamine Yamal en Mundial 2026: Botas con Banderas
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Mexico MEX
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South Africa SAO
Finalizado
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Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
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24/06 19:00 HS
Mexico MEX
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Finalizado
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13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
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Switzerland SWI
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Switzerland SWI
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24/06 13:00 HS
Qatar QAT
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13/06 16:00 HS
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Finalizado
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Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
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Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
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Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
69
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
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16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
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Portugal POR
23/06 11:00 HS
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Croatia CRO
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17/06 17:00 HS
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23/06 14:00 HS
Ghana GHA
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23/06 17:00 HS
Croatia CRO
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27/06 15:00 HS
Ghana GHA
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27/06 15:00 HS
England ENG
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Mundial 2016: Lamine Yamal debuta con banderas de otros países en sus botas

por Sandy Sandoval
Lamine Yamal, Redes sociales
Lamine Yamal / FOTO: Redes sociales

Lamine Yamal disputó su primer partido en el Mundial 2026 y no solo dio de qué hablar por su regreso tras lesión. Las banderas que llevaba en sus botas desataron todo tipo de comentarios entre aficionados y usuarios en redes sociales.

El debut de Lamine Yamal en el Mundial 2026 no pasó desapercibido. Aunque España empató sin goles ante Cabo Verde, una de las imágenes que más llamó la atención fuera del resultado fue el calzado que utilizó el joven futbolista del Barcelona.

El extremo de 18 años ingresó al terreno de juego luciendo unas botas personalizadas en las que destacan las banderas de Marruecos y Guinea Ecuatorial, los países de origen de sus padres, un detalle que rápidamente generó conversación entre aficionados y usuarios de redes sociales.

Un debut esperado

La presencia de Lamine Yamal en el partido era una de las grandes incógnitas para los seguidores de España.

El futbolista llegaba al torneo tras recuperarse de una lesión que puso en duda su participación en el debut. Sin embargo, el seleccionador Luis de la Fuente decidió darle minutos cuando el encuentro se complicó y el equipo necesitaba mayor desequilibrio en ataque.

De esta manera, el jugador del FC Barcelona disputó sus primeros minutos en una Copa del Mundo, convirtiéndose en uno de los futbolistas más jóvenes en representar a España en el máximo escenario del futbol internacional.

Las botas que generaron debate

Más allá de su participación en el encuentro, fueron sus botas las que captaron la atención de miles de aficionados.

En el diseño personalizado aparece su nombre acompañado por las banderas de Marruecos y Guinea Ecuatorial. La elección no es casual: su madre es originaria de Guinea Ecuatorial y su padre tiene raíces marroquíes.

El detalle forma parte de una iniciativa de Adidas para varios de sus futbolistas patrocinados, permitiéndoles reflejar elementos importantes de su historia personal y familiar a través de sus botines.

Foto embed
Lamine Yamal - Captura de pantalla Adidas

Sin embargo, algunos usuarios señalaron que no aparecía la bandera de España, selección a la que representa internacionalmente, lo que provocó un intenso debate en redes sociales.

Orgulloso de sus orígenes

No es la primera vez que Lamine Yamal habla públicamente sobre sus raíces. Desde sus primeros pasos en el futbol profesional, el jugador ha destacado la importancia de su familia y el orgullo que siente por la herencia cultural recibida de sus padres.

Aunque nació en España y decidió representar a la Roja a nivel internacional, también ha mostrado respeto y cariño hacia Marruecos y Guinea Ecuatorial, países con los que mantiene un fuerte vínculo familiar.

De hecho, antes de consolidarse con la selección española, tanto Marruecos como España siguieron de cerca su evolución futbolística debido a que podía optar por representar a cualquiera de las dos federaciones.

La apuesta de Adidas

Las botas utilizadas por Yamal forman parte de la colección "Road to Glory" de Adidas, creada especialmente para algunas de sus principales figuras durante el Mundial 2026.

La campaña busca reflejar la historia de vida de cada jugador mediante elementos gráficos, símbolos familiares, fechas importantes o referencias culturales que han marcado su trayectoria.

Otros futbolistas también han optado por incluir detalles personales en su equipamiento, convirtiendo las botas en una extensión de su identidad dentro del campo.

Una estrella llamada a marcar una época

Pese a que España no logró pasar del empate ante Cabo Verde, la expectativa alrededor de Lamine Yamal continúa siendo enorme.

El joven atacante se ha consolidado como una de las mayores promesas del futbol mundial gracias a su velocidad, capacidad de regate y madurez pese a su corta edad.

Tras brillar con el Barcelona y convertirse en una pieza importante para Luis de la Fuente, muchos especialistas consideran que puede ser uno de los protagonistas de esta Copa del Mundo.

Foto embed
Lamine Yamal - Redes sociales
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