 Detenciones de guatemaltecos en EE. UU. caen un 62% en 2026

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Detenciones de guatemaltecos en EE. UU. caen un 62% en 2026

La Organización Internacional para las Migraciones compartió las cifras de detenciones de migrantes en EE. UU. y México correspondientes al primer cuatrimestre de 2026.

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EE. UU. desplegará agentes de ICE en aeropuertos para apoyar a la TSA en medio de crisis presupuestaria., EFE.
EE. UU. desplegará agentes de ICE en aeropuertos para apoyar a la TSA en medio de crisis presupuestaria. / FOTO: EFE.
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Las autoridades migratorias de Estados Unidos y México registraron en el primer cuatrimestre del 2026 una caída del 67 % en la detención de migrantes originarios de El Salvador, Honduras y Guatemala, países que forman el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, respecto a los primeros cuatro meses de 2025.

De acuerdo con los registros oficiales, documentados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y recabados este miércoles por EFE, se detuvieron a 11.843 personas, una cifra significativamente inferior a las 36.142 del 2025.

Las aprehensiones en EE.UU. entre enero y abril del año en curso suman 5.419 y en México 6.424, con una bajada del 66 % y 68 %, respectivamente. En este mismo lapso de 2025, las fuerzas migratorias estadounidenses detuvieron a 15.930 centroamericanos y las mexicanas a 20.212.

En cifras

En el caso de El Salvador, las detenciones de sus ciudadanos en Estados Unidos bajaron un 71,8 % y en territorio mexicano un 93,8%; para el caso de los guatemaltecos, registraron un descenso del 62 % y 33 %, respectivamente.

El porcentaje de hondureños aprehendidos en Estados Unidos igualmente disminuyó un 68,8 % y en México un 63,8 %.

Guatemala y EE.UU. fortalecen alianza estratégica para enfrentar el narcotráfico

En su visita a Guatemala, el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos se reunió con autoridades del Ejército nacional.

Las cifras puntuales de detenciones en ambos países en el primer cuatrimestre de 2026 son de 1.163 salvadoreños, 6.199 guatemaltecos y 4.481 hondureños.

Los datos recabados por la OIM provienen de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos y de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de México.

En los últimos años, el número de migrantes de estos tres países que solían intentar entrar de manera irregular en Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida rondaba los 500.000 anuales, pero estas cifras cayeron drásticamente debido a las duras medidas antimigratorias del presidente estadounidense, Donald Trump.

También las autoridades salvadoreñas han afirmado que la migración irregular de sus ciudadanos ha disminuido durante el mandato del presidente Nayib Bukele, en comparación con los gobiernos anteriores, tras haber mejorado las condiciones de seguridad en el país.

* Con información de la agencia de noticias EFE.

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