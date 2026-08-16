 Disputa por pozo de agua deja mujer muerta y dos detenidos
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Disputa por pozo de agua deja una mujer muerta y dos detenidos

La PNC reportó la captura de una mujer y un hombre, principales sospechosos de haber asesinado a una mujer en Jalapa.

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Los capturados fueron ubicados en otra aldea, cuando pretendían escapar de su comunidad., PNC de Guatemala.
Los capturados fueron ubicados en otra aldea, cuando pretendían escapar de su comunidad. / FOTO: PNC de Guatemala.
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La disputa por la propiedad de un pozo de agua en Jalapa habría culminado con el asesinato de una mujer y la captura de los dos principales sospechosos del hecho, reportó la Policía Nacional Civil (PNC) este domingo, 16 de agosto de 2026. Las fuerzas de seguridad señalaron que los hechos ocurrieron en la aldea El Aguacate, del municipio de Mataquescuintla, departamento de Jalapa.

Las autoridades indicaron que la captura de los dos presuntos responsables ocurrió en seguimiento a un hecho de violencia en el que la víctima, una mujer de 49 años, perdió la vida como consecuencia de varias heridas causadas con arma blanca. Por ese caso, policías de la comisaría 22 realizaron un operativo de búsqueda y detención.

Los detenidos en el caso de la disputa del pozo de agua fueron identificaos como Aurelio Gómez Coronado, de 45 años y Delfina Delfina Sánchez Álvarez de 43 años. Ambos son señalados como presuntos responsables del asesinato.

Cabe destacar que los sospechosos fueron ubicados y apresados en el momento en que intentaban darse a la fuga de la citada comunidad. Por esa razón, ambos fueron encontrados cuando se encontraban en la aldea San José La Sierra, del mismo municipio.

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Conmoción en aldea El Aguacate por disputa del pozo

El ataque con arma blanca en contra de la mujer causó conmoción entre los residentes de la aldea El Aguacate. Medios locales indicaron que la mujer fallecida es Bertila Meléndrez Gómez, de 49 años. Asimismo, indicaron que varios allegados a la fallecida habrían identificado a quienes cometieron el crimen en contra de la mujer.

El relato de algunos comunitarios indica que la mujer habría sido atacada por los sospechosos cuando se dirigía al pozo de agua para llevar el recurso a su vivienda, ubicada a unas dos cuadras. Sin embargo, ese extremo debe ser confirmado por los peritajes a cargo de los fiscales del Ministerio Público (MP).

Medios locales agregaron que la mujer fallecida tuvo siete hijos, aunque la mayoría ya es mayor de edad.

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Los capturados fueron ubicados en otra aldea, cuando pretendían escapar de su comunidad. - PNC de Guatemala.

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