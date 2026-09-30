 Triste noticia: fallece hija de actor de 'Ley y el Orden'
Farándula

Muere hija de actor de La ley y el orden tras “problemas de salud mental”; apenas tenía 13 años

La familia del reconocido actor de La ley y el orden enfrenta una dolorosa pérdida tras la muerte de su hija de apenas 13 años.

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La ley y el Orden / FOTO: La ley y el Orden
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La familia de Chad Lowe, reconocido actor de series como La ley y el orden, Bones y Pretty Little Liars, atraviesa un momento de profundo dolor tras confirmar la muerte de su hija Fiona Lowe, quien tenía apenas 13 años.  La noticia fue difundida este 30 de septiembre de 2026 y ha causado conmoción entre seguidores del intérprete.

De acuerdo con un comunicado compartido con la revista People, la familia confirmó el fallecimiento de la adolescente y pidió respeto y privacidad mientras enfrenta la pérdida. Fiona era hija de Chad Lowe y la productora Kim Painter y la segunda de las tres hijas de la pareja.

La adolescente nació el 16 de noviembre de 2012 y tenía dos hermanas: Mabel Painter, de 17 años, y Nixie Barbara, de 10. En el mensaje difundido por la familia, Fiona fue recordada como una joven cariñosa, inteligente y creativa, además de apasionada por el baile. Sus padres también destacaron el cariño que existía entre ella y sus hermanas.

"Su fallecimiento es devastador para toda nuestra familia", señaló la familia, al tiempo que solicitó privacidad para afrontar el duelo. Hasta el momento, la familia no ha confirmado públicamente la causa ni las circunstancias de la muerte de Fiona.

Más de la hija del actor de La Ley y El Orden

TVNotas señaló que el comunicado incluyó información sobre la Línea 988 de Prevención del Suicidio y Crisis de Estados Unidos, debido a la referencia a problemas de salud mental. Sin embargo, esto no constituye una confirmación de una causa específica de muerte de la joven.

La familia aprovechó el comunicado para recordar la importancia de buscar ayuda ante situaciones relacionadas con la salud mental y proporcionó información de la línea de crisis estadounidense.

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Cabe destacar que, Chad Lowe, de 58 años, cuenta con una extensa trayectoria en Hollywood.  El actor ha participado en producciones como Melrose Place, E.R., 24, Bones, CSI: Miami y La ley y el orden. También interpretó a Byron Montgomery, el padre de Aria Montgomery, personaje de Lucy Hale en Pretty Little Liars.

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