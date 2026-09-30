3 famosos acusados de violencia sexual a mamá Abelito

La polémica alrededor de la fiesta de cumpleaños de Abelito escaló después de que su mamá, Cristina Romero Álvarez, anunciará que emprenderá acciones legales por los hechos que, según su testimonio, ocurrieron en un club nocturno de Ciudad de México. A través de un comunicado publicado en redes sociales, Romero aseguró que fue víctima de tocamientos y roces corporales sin su consentimiento, presuntamente bajo la excusa de estar bailando.
Cabe destacar que en el documento identificó a tres personas mediante sus iniciales y nacionalidades. De acuerdo con diversos reportes que relacionaron las iniciales del comunicado con personas conocidas del entretenimiento, los tres señalados son Naim Darrechi, Agustín Fernández y Luis Eduardo Guillén, conocido como Suavecito.
Naim Darrechi, creador de contenido español, fue uno de los nombres que cobró mayor relevancia luego de que circularan videos de la fiesta en redes sociales. Posteriormente ofreció disculpas por su comportamiento y también expresó su propia versión sobre lo ocurrido.
Por su parte, Agustín Fernández, modelo argentino y conocido por su participación en programas de entretenimiento en México, también apareció en imágenes de la celebración. El influencer publicó inicialmente un mensaje de disculpa dirigido a Cristina Romero, aunque posteriormente lo retiró de sus redes sociales.
Más de la polémica de la mamá de Abelito
El tercer nombre relacionado con el caso es Luis Eduardo Guillén, conocido en redes como Suavecito, influencer mexicano que ha participado en diferentes programas y realities. En su comunicado, la mamá de Abelito dejó claro que será la autoridad correspondiente la encargada de investigar los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan conforme a la ley.
Romero también hizo un llamado a evitar las burlas y publicaciones que puedan revictimizar a quienes atraviesan situaciones de violencia sexual.
La polémica continúa generando reacciones en redes sociales, mientras el caso podría avanzar por la vía legal y las autoridades deberán determinar qué ocurrió y si existe responsabilidad individual de las personas señaladas. Abelito, por su parte, compartió el comunicado de su mamá y expresó públicamente su respaldo ante la decisión de emprender acciones legales.