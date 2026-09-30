 Así fue la última visita de Guatemala a Surinam
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Así fue la última visita de Guatemala a Surinam

Un mal recuerdo tiene la Selección Nacional en Paramaribo, lugar al que regresa este viernes.

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Selección de Guatemala en 2025
Selección de Guatemala en 2025 / FOTO: FFG
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Casi a un año de la última visita a Paramaribo, la Selección Nacional de Guatemala, de Luis Fernando Tena, volverá a jugar en el Dr. Ir. Franklin Essed Stadium donde enfrentará a su similar de Surinam en un duelo válido por la Nations League 2026-2027, y lo hará con el recuerdo de un doloroso resultado obtenido el 10 de octubre de 2025.

Guatemala visitó en el 2025 a Surinam por la eliminatoria mundialista hacia la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Llegó con un punto debido a que en sus dos primeros juegos había perdido de local ante El Salvador (0-1) y empatado de visitante ante Panamá (1-1).

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La Selección Nacional definiría ese día su futuro en la Nations League 2026-2027.

Un doloroso empate 

La victoria debía ser un resultado de oro para la "Bicolor", la cual, comenzó ganando el juego gracias a la anotación de Darwin Lom al 75, es decir, que a 15 minutos del final, los guatemaltecos estaban enloquecidos por un resultado inesperado, pero que era fundamental en ese momento para seguir con vida en el camino mundialista.

Pero se llegó el minuto 90+3, era la última jugada del partido, y un gol de Virgil Misidjan terminó por darle a los surinameses un empate milagroso y condenando a Guatemala, que a pesar de no haber perdido, con el empate sumaba apenas su segundo punto de nueve disponibles.

Más adelante, Guatemala le ganó a El Salvador en San Salvador, perdió ante Panamá en Ciudad de Guatemala y le ganó en el último juego de la eliminatoria a Surinam 3-1, pero con 8 puntos, uno menos que Surinam, fueron los surinameses quienes fueron al repechaje dejando un sabor amargo a la afición.

Un gol al 90+3 le arrebata la victoria a Guatemala en Paramaribo

Guatemala ganaba con gol de Darwin Lom, pero un tanto de Virgil Misidjan al 90+3’ frustró la victoria chapina y dejó el marcador igualado 1-1 en Surinam.

Sed de triunfo

Guatemala comenzó con el pie izquierdo el camino de la Nations League 2026-2027 al caer en Kingston 3-2 ante Jamaica, pero en la segunda presentación, los chapines levantaron cabeza y golearon 6-0 a El Salvador en territorio guatemalteco.

Este viernes 2 de octubre y lunes 5, la "Azul y Blanco" deberá tener un doble enfrentamiento ante el actual líder del grupo B, la selección de Surinam. El primer juego será en Paramaribo y el segundo en Ciudad de Guatemala.

Los nacionales tienen seis puntos en juego para buscar sumar la mayor cantidad y buscar así el primer objetivo de los de Tena: clasificar a los cuartos de final de la Nations League, y de clasificarse de primeros, obtendrá un boleto directo a la Copa Oro 2027.

De las ediciones anteriores de la Nations League, la Selección de Guatemala jamás ha podido superar la fase de grupos.

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Así fue el gol que amargó a Guatemala hace un año en Paramaribo, Surinam - Captura de video

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