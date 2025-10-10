Resultado Surinam vs. Guatemala - Eliminatorias Concacaf

Este viernes 10 de octubre, la Selección de Guatemala volvió a la acción en las Eliminatorias Mundialistas de la Concacaf, visitando a Surinam por la tercera jornada del torneo clasificatorio rumbo al Mundial 2026. El encuentro, disputado en el Estadio Dr. Franklin Essed, fue intenso y ríspido desde el pitazo inicial, con ambos equipos mostrando un alto grado de entrega y agresividad en cada balón. La Azul y Blanco buscaba su primera victoria en la competencia, pero terminó marchándose con un empate que dejó un sabor amargo.
Durante los primeros 45 minutos, el conjunto guatemalteco se concentró más en resistir los embates del cuadro local que en desarrollar su propio juego ofensivo. A pesar de recuperar algunos balones en la mitad del campo, el equipo mostró imprecisión y apresuramiento al momento de generar ataques. Por momentos, Guatemala se replegó demasiado, cediendo la iniciativa a Surinam, posiblemente con la intención de evitar pases largos a las espaldas de sus defensores. Esa postura conservadora permitió mantener el cero en su arco, pero también limitó sus opciones en ataque.
Surinam le quita los tres puntos a Guatemala
En la segunda mitad, el panorama cambió. Guatemala adelantó líneas, se mostró más decidida y generó varias ocasiones de peligro que pusieron en aprietos a la defensa surinamesa. Los locales respondieron con dureza, cometiendo faltas constantes para frenar el ímpetu chapín. Conforme el tiempo avanzaba, el duelo parecía encaminado a un empate sin goles, hasta que una genialidad individual rompió la paridad. Darwin Lom, delantero de Comunicaciones, aprovechó un rebote dentro del área y, con una volea precisa, venció al arquero rival para poner el 1-0 parcial que hacía soñar a todo el país.
Sin embargo, cuando el triunfo parecía asegurado, el fútbol mostró su lado más cruel. En el minuto 90+3, Virgil Misidjan apareció para empatar el partido y dejar sin aliento a los guatemaltecos, que ya se veían celebrando su primera victoria.
Con este resultado, Guatemala suma dos puntos en las Eliminatorias, producto de una derrota y dos empates, manteniéndose en la pelea, aunque con la obligación de mejorar de cara a su próximo compromiso. El equipo nacional volverá a jugar el 14 de octubre, cuando visite el Estadio Cuscatlán para medirse ante El Salvador, en un duelo que será crucial para mantener vivas sus aspiraciones de clasificar al Mundial 2026.