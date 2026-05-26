Bomberos controlan incendio en ruta al Atlántico

Bomberos Voluntarios y Bomberos Municipales trabajaron la noche de este martes 26 de mayo para apagar un incendio que se origino en el interior de una fábrica de duroport, ubicada en el kilómetro 19 CA-9 Norte, carretera al Atlántico, informó la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).
Los socorristas respondieron a múltiples llamados de auxilio, la noche de este martes, por lo que varios vehículos contra incendios se dirigieron al lugar del incendio que se origino por causas que se ignoran.
Bomberos trabajaron por varias horas para lograr controlar las llamas en el interior de la fábrica. Bomberos no reportaron personas lesionadas, únicamente cuantiosos daños materiales.
El pasado lunes, se registró un incendio en la 1ra. avenida zona 1 de la aldea Boca del Monte, Villa Canales, Bomberos Voluntarios trabajaron en el control del incendio utilizando 200 galones de agua, evitando que se pudiera propagar del interior de un almacenaje de basura.
Con información de Óscar Grijalva, y David Alvarado, Emisoras Unidas, 89.7*