Definidos los grupos de la Copa Centroamericana 2026

Este martes 26 de mayo se llevó a cabo el sorteo de la Copa Centroamericana 2026, uno de los torneos más importantes del fútbol de la región, que dará inicio el próximo 28 de julio del año en curso y tiene previsto concluir durante la primera semana de diciembre. El evento definió la conformación de los grupos para una competencia que reúne a clubes de distintos países de Centroamérica, marcando así el inicio oficial del camino hacia el título regional.
En total, 20 clubes provenientes de Guatemala, Belice, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Panamá fueron distribuidos en cuatro grupos de cinco equipos cada uno. Guatemala contará con cuatro representantes en esta edición: Municipal, Antigua GFC, Xelajú MC y Deportivo Mixco, quienes buscarán destacar en el certamen y avanzar lo más lejos posible en la competencia continental.
Grupos de la Copa Centroamericana 2026
- Grupo A: Alajuelense, Plaza Amador, Xelajú MC, Luis Ángel Firpo, Diriangen
- Grupo B: Herediano, Antigua GFC, Marathon, Real Estelí, Alianza (SV)
- Grupo C: Olimpia, Saprissa, Mixco, Alianza (PAN), Umecit
- Grupo D: Municipal, Motagua, Cartaginés, FAS, Verdes
Más detalles
La actividad oficial de la Copa Centroamericana 2026 comenzará a finales de julio y se extenderá hasta diciembre. Estas son las fechas confirmadas del torneo:
- Fase de grupos - Semana 1: 28 al 30 de julio de 2026
- Fase de grupos - Semana 2: 4 al 6 de agosto de 2026
- Fase de grupos - Semana 3: 11 al 13 de agosto de 2026
- Fase de grupos - Semana 4: 18 al 20 de agosto de 2026
- Fase de grupos - Semana 5: 25 al 27 de agosto de 2026
- Cuartos de final: 8 al 10 y 15 al 17 de septiembre de 2026
- Semifinales y Play-In: 20 al 22 y 27 al 29 de octubre de 2026
- Finales: 2 y 6 de diciembre de 2026
Además del prestigio regional, la competencia otorgará seis plazas para la Copa de Campeones Concacaf 2027, las cuales serán para los cuatro semifinalistas y los dos clubes que consigan imponerse en la ronda de Play-In.