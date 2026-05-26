Carvajal: "Voy a seguir jugando, lo tengo clarísimo"

La salida de Dani Carvajal del Real Madrid marca el cierre de una etapa histórica para uno de los laterales más exitosos del fútbol europeo. Tras 13 temporadas en el conjunto blanco y un palmarés compuesto por 27 títulos, el defensor español disputó el pasado sábado su último encuentro con la camiseta merengue, dejando atrás una trayectoria repleta de éxitos, liderazgo y momentos inolvidables para la afición madridista. A sus 34 años, el futbolista afronta ahora un nuevo desafío profesional, aunque dejó claro que todavía no contempla el retiro.
Carvajal acudió este martes a la Ciudad Deportiva del club madrileño y, a su salida, habló sobre su futuro en declaraciones al canal español La Sexta. El internacional español aseguró que mantiene intacta su motivación para continuar compitiendo al más alto nivel. "Ahora voy a disfrutar un poco del verano. Voy a seguir jugando, lo tengo clarísimo. Veremos qué alternativas son las mejores también para mi familia y a por ello", afirmó el jugador, dejando abierta la puerta a diferentes destinos para la próxima etapa de su carrera.
¿Qué viene para Carvajal?
Aunque diversos rumores apuntan a posibles ofertas fuera de España, el lateral no descartó continuar en LaLiga. "No lo sé, ya decidiremos con tranquilidad. Estoy abierto a todo y trabajando en ello", declaró Carvajal, quien analizará junto a su entorno la mejor decisión tanto en el aspecto deportivo como personal. Su experiencia, competitividad y trayectoria convierten al defensor en una pieza atractiva para varios clubes europeos que buscan incorporar jerarquía y liderazgo en sus plantillas.
El recorrido de Carvajal en el fútbol profesional ha estado marcado por la constancia y el éxito. Tras un breve paso por el Bayer Leverkusen, regresó al Real Madrid en la temporada 2013-2014 para consolidarse como uno de los mejores laterales derechos de su generación. Además de conquistar seis ediciones de la Liga de Campeones, también alcanzó la gloria con la selección española al proclamarse campeón de la UEFA Nations League Finals y de la UEFA Euro 2024. Ahora, el veterano defensor se prepara para escribir un nuevo capítulo en una carrera que todavía parece lejos de terminar.