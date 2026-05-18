Dani Carvajal anuncia su salida del Real Madrid

La historia de Real Madrid y Dani Carvajal llegará a un emotivo punto final al concluir la presente temporada. El conjunto blanco anunció oficialmente que su capitán no continuará en el club tras finalizar su contrato, cerrando así una etapa marcada por el éxito, la entrega y el liderazgo. El lateral derecho madrileño pondrá fin a trece temporadas inolvidables con la camiseta madridista, dejando una huella imborrable en la institución y en la memoria de millones de aficionados alrededor del mundo.
Desde su debut oficial con el primer equipo en agosto de 2013, Carvajal se convirtió en una pieza fundamental del Real Madrid. A lo largo de su trayectoria disputó más de 450 partidos oficiales y conquistó 27 títulos, entre ellos seis Ligas de Campeones, cuatro títulos de Liga y múltiples conquistas internacionales. Su nombre quedará ligado para siempre a una de las etapas más gloriosas del club, compartiendo un selecto grupo de futbolistas que lograron levantar seis veces el trofeo más importante de Europa.
Dani Carvajal, leyenda merengue
Más allá de las estadísticas y los títulos, Dani Carvajal representó los valores históricos del Real Madrid: sacrificio, carácter competitivo y compromiso absoluto. Formado en la cantera madridista, "La Fábrica", el defensor recordó en su despedida el orgullo que sintió desde niño al vestir los colores del club. En un emotivo mensaje difundido en redes sociales, aseguró marcharse "tranquilo y en paz", convencido de haber cumplido la promesa que hizo el día de su presentación: dejar hasta el último aliento por el equipo.
La carrera de Carvajal también estuvo marcada por momentos difíciles. Las lesiones y los obstáculos físicos pusieron a prueba su fortaleza en varias ocasiones, especialmente tras la grave lesión de rodilla sufrida en 2024. Sin embargo, el futbolista siempre logró levantarse y volver a competir al máximo nivel, convirtiéndose en un ejemplo de resiliencia dentro y fuera del terreno de juego. Su capacidad para sobreponerse a la adversidad fortaleció aún más el cariño y el respeto de la afición madridista.
El próximo sábado, el estadio Santiago Bernabéu vivirá una jornada cargada de emoción cuando Dani Carvajal dispute su último partido como jugador del Real Madrid frente al Athletic Club. Será una despedida especial para uno de los grandes símbolos recientes del club. Entre aplausos, homenajes y recuerdos imborrables, el capitán cerrará un capítulo legendario de su carrera, dejando un legado de grandeza, fidelidad y amor eterno por el escudo madridista.