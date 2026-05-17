MP actualiza redes por inicio de gestión de García Luna

La gestión de Gabriel Estuardo García Luna como jefe del Ministerio Público (MP) para el período 2026-2030 comienza este domingo, 17 de mayo, y la institución ya hizo pública su llegada a la Fiscalía General a través de sus redes sociales.
Desde los primeros minutos de este día se cambiaron las imágenes de perfil de las cuentas de redes sociales del ente investigador. En estas se puede observar ahora un diseño donde se lee el nombre del funcionario, el período para el que fue nombrado y datos de la entidad.
En la descripción en X relacionada con la cuenta del MP se detalla que se trata de una "institución con funciones autónomas, promueve la persecución penal, dirige e investiga los delitos de acción pública, actuando y velando por cumplir la ley".
Además de las referidas modificaciones, un aspecto que ha llamado la atención en los usuarios es el hecho de que se habilitó la opción tanto en X, antes Twitter, como en Facebook para poder comentar las publicaciones, lo cual estuvo restringido durante la administración anterior.
Transición de mando en el MP
Con la llegada de García Luna al MP concluye la gestión de ocho años de María Consuelo Porras Argueta, quien ejerció dos períodos consecutivos al haber logrado su reelección en 2022. Su administración estuvo marcada por cuestionamientos de parte de organizaciones nacionales e internacionales sobre su desempeño, ya que se le señaló de dirigir acciones de criminalización y persecución selectiva, principalmente tomando en cuenta las sanciones en su contra emitidas por Estados Unidos y la Unión Europea por presuntos vínculos con temas de corrupción y contra la democracia.
La funcionaria también buscó en el reciente proceso su continuidad en el cargo; sin embargo, aunque llegó a la fase final, no alcanzó el apoyo necesario en la comisión de postulación para ser incluida en la nómina de seis candidatos que fue remitida a la Presidencia de la República.
A partir de hoy, el MP estará a cargo de García Luna, quien empezó su carrera dentro del Organismo Judicial hace 29 años, en 1997, como oficial y secretario de juzgados, para después pasar a ser juez de paz, de primera instancia y magistrado de Sala en el área penal.
Graduado de la universidad Rafael Landívar (privada) y doctor en Derecho por la Universidad de San Carlos (estatal), su perfil como juez se complementa con su experiencia docente al impartir clases de licenciatura y maestría en ambas casas de estudio.
Asimismo, ha colaborado como instructor en la Escuela de Estudios Judiciales en el área de Derecho Penal, fue presidente de la Junta de Disciplina Judicial y también asesor de la Procuraduría General de la Nación.