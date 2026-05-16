Alerta por incendios forestales: Conred reporta 24 activos

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) reportó este sábado, 16 de mayo de 2026, que actualmente hay 24 incendios forestales activos en todo el país y que la mayoría de siniestros permanecen en los departamentos de Quiché, Peten y Zacapa.
La entidad reportó que en la temporada actual se han registrado 1 mil 469 incendios, de los cuales, 1 mil 058 han sido forestales. La entidad ha compartido en sus redes sociales distintas emergencias que son atendidas por las Brigadas de Respuesta a Incendios Forestales (BRIF).
Conred informó que para este sábado, seis incendios forestales permanecen activos en el departamento de Quiché; cinco, en Petén; cuatro, Zacapa; dos, Guatemala; dos, 2 El Progreso y dos, Chiquimula. Conred añadió que en Sacatepéquez, Jutiapa y Huehuetenango se reporta un incendio en cada localidad.
Conred compartió recomendaciones al momento de identificar un incendio forestal. La entidad pidió a la población tratar de establecer con exactitud en donde se ubica el siniestro y alejarse del área para dejar que sea el personal calificado el que se enfrente al fuego.
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Más recomendaciones por incendios forestales
De la misma forma, autoridades de Conred pidieron a la población evitar incendios forestales realizando una barrera con piedras, para evitar que una brasa o chispa salga de alguna fogata hacia un área en riesgo.
Asimismo, la entidad pidió a los guatemaltecos monitorear las condiciones agrícolas antes de realizar una quema o fogata, para evitar incidentes.
Según otras publicaciones de Conred, al momento de realizar quemas agrícolas se debe evitar iniciar el fuego en terrenos con mucha pendiente y revisar la dirección del viento antes de realizar el procedimiento.
Entre los incendios más recientes, Conred realizó acciones de emergencia, por medio de personal municipal, comunitarios y la Brigada de Respuesta Inmediata (BRI) en la comunidad Los Pescaditos, del municipio de Chiantla, departamento de Huehuetenango.
En ese lugar, los expertos controlaron y liquidaron en su totalidad el incendio, reportó Conred.