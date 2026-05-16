 Alerta por incendios forestales: Conred reporta 24 activos
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Alerta por incendios forestales: Conred reporta 24 activos

Según el ente de prevención, la mayoría de incendios activos se reportan en el departamento de Quiché.

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Expertos combaten un incendio en la aldea El Palmar, de Olopa, Chiquimula., Conred
Expertos combaten un incendio en la aldea El Palmar, de Olopa, Chiquimula. / FOTO: Conred

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) reportó este sábado, 16 de mayo de 2026, que actualmente hay 24 incendios forestales activos en todo el país y que la mayoría de siniestros permanecen en los departamentos de Quiché, Peten y Zacapa.

La entidad reportó que en la temporada actual se han registrado 1 mil 469 incendios, de los cuales, 1 mil 058 han sido forestales. La entidad ha compartido en sus redes sociales distintas emergencias que son atendidas por las Brigadas de Respuesta a Incendios Forestales (BRIF).

Conred informó que para este sábado, seis incendios forestales permanecen activos en el departamento de Quiché; cinco, en Petén; cuatro, Zacapa; dos, Guatemala; dos, 2 El Progreso y dos, Chiquimula. Conred añadió que en Sacatepéquez, Jutiapa y Huehuetenango se reporta un incendio en cada localidad.

Conred compartió recomendaciones al momento de identificar un incendio forestal. La entidad pidió a la población tratar de establecer con exactitud en donde se ubica el siniestro y alejarse del área para dejar que sea el personal calificado el que se enfrente al fuego.

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Alerta por incendios forestales: Conred reporta 24 activos | Conred de Guatemala

Alerta por incendios forestales: Conred reporta 24 activos / Conred de Guatemala

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Alerta por incendios forestales: Conred reporta 24 activos | Conred de Guatemala

Alerta por incendios forestales: Conred reporta 24 activos / Conred de Guatemala

Más recomendaciones por incendios forestales

De la misma forma, autoridades de Conred pidieron a la población evitar incendios forestales realizando una barrera con piedras, para evitar que una brasa o chispa salga de alguna fogata hacia un área en riesgo.

Asimismo, la entidad pidió a los guatemaltecos monitorear las condiciones agrícolas antes de realizar una quema o fogata, para evitar incidentes.

Según otras publicaciones de Conred, al momento de realizar quemas agrícolas se debe evitar iniciar el fuego en terrenos con mucha pendiente y revisar la dirección del viento antes de realizar el procedimiento.

Entre los incendios más recientes, Conred realizó acciones de emergencia, por medio de personal municipal, comunitarios y la Brigada de Respuesta Inmediata (BRI) en la comunidad Los Pescaditos, del municipio de Chiantla, departamento de Huehuetenango.

En ese lugar, los expertos controlaron y liquidaron en su totalidad el incendio, reportó Conred.

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