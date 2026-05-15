Confirman salida de viceministro del área Energética

El viceministro del área Energética del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Juan Fernando Castro, presentó su renuncia por motivos personales, confirmó este viernes 15 de mayo, Comunicación Social de dicha cartera.
Castro estuvo dos años al frente del viceministerio liderando proyectos e iniciativas del ministerio y de momento la cartera no ha anunciado a quien asuma el cargo.
Juan Fernando Castro Martínez es ingeniero electricista egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), posee una maestría en Energías Renovables, estudios en Japón sobre optimización de sistemas de transición, en Estados Unidos sobre planeación de sistema de generación y culminó un curso superior de negocio de distribución en Ávila, España.
Además, el exfuncionario cuenta con una trayectoria de 21 años en el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) y laboró por 9 años en Unión Fenosa. También ha elaborado proyectos como consultor en temas de sistemas eléctricos en la región y Latinoamérica. Es miembro de la Comisión de Interconexión Guatemala-México; Comisión de Planificación (INDE-EEGSA) y de la Comisión de Planificación Integrada El Salvador-Guatemala.
Asimismo, lideró el Estudio de Interconexión de segundo orden Guatemala-Honduras 69kV en Energía de la Organización de los Estados Americanos y en la evaluación de la interconexión del proyecto hidroeléctrico El Tesoro.
Con información de Óscar Grijalva, Emisoras Unidas, 89.7*