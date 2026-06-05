Hombre fallece en la vía pública en zona 9

Los Bomberos Municipales informaron que a través del Centro de Coordinación de Emergencias de la línea 123 se recibió el reporte de una persona inconsciente en la vía pública, por lo que de inmediato fueron destacadas unidades de emergencia al lugar.
Al arribar al bulevar Liberación, frente al inmueble marcado con el número 7-77 de la zona 9 capitalina, paramédicos localizaron a Héctor Antonio Romeo Rosales, de 51 años, en estado crítico.
Los socorristas iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar con el objetivo de restablecer sus signos vitales; sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, estas no dieron resultados positivos, confirmándose el fallecimiento de la persona en el lugar.
Tras el incidente, las autoridades correspondientes realizaron los procedimientos de rigor e iniciaron las diligencias para establecer las causas del deceso.