 Reportan temblor de 4.4 grados con epicentro en el Pacífico
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Reportan temblor de 4.4 grados con epicentro en el Pacífico

Según el departamento de sismología del Insivumeh, el temblor ocurrió a las 15:36 horas, aunque no se reporta alarma entre la población.

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El temblor más reciente no causó alarma entre la población., Archivo.
El temblor más reciente no causó alarma entre la población. / FOTO: Archivo.
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Un nuevo temblor de 4.4 grados se originó la tarde de este sábado, 25 de julio de 2026, con epicentro en el Océano Pacífico, reportó el departamento de sismología del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh). Según el reporte oficial, el movimiento telúrico se reportó a las 15:36 horas, sin que se generara alarma entre los guatemaltecos.

Sin embargo, la gráfica presentada por el Insivumeh mostró que el epicentro estuvo cerca del lugar donde se generó el sismo de 7.4 del viernes 17 de julio de este año y que cada día sigue sumando nuevas réplicas. En tanto, los cuerpos de socorro no reportaron emergencias por el fenómeno.

El temblor hizo que la Coordinadora Nacional de Desastres (Conred) recordara a los guatemaltecos que durante un sismo de este tipo es necesario guardar la calma. La entidad publicó un afiche en el que pidió no correr, no gritar, no empujar, no entrar en pánico y mantener la calma.

Las medidas de Conred resaltan que durante un temblor es necesario que las personas se mantengan tranquilas y realicen el procedimiento de evacuación en calma. Tras un movimiento de tierra es necesario que se verifiquen las rutas de evacuación y las zonas seguras de los edificios en donde se pueda permanecer.

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Temblor número 76 de las últimas 24 horas

Según un reporte que se emitió a penas media hora antes del sismo, el Insivumeh destacó que en las últimas 24 horas se habían producido 75 sismos en el territorio nacional, de los cuales únicamente uno había sido reportado como sensible.

En el acumulado anual, la entidad resaltó que en lo que va de 2026 han ocurrido 4520 temblores, de los cuales 120 han sido reportados como sensibles en el territorio nacional.

El temblor fuerte más reciente ocurrió el pasado viernes 17 de julio en horas de la mañana. El sismo fue de 7.4 grados y el mismo si generó alarma en varios guatemaltecos, quienes evacuaron edificios públicos y privados ante el temor de que se repitiera un sismo fuerte.

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