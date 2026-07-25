Decomisan carga de cocaína y capturan a 4 hombres en Zacapa

Después de un operativo en el kilómetro 174 de la carretera CA-10 del departamento de Zacapa, la Policía Nacional Civil (PNC) reportó el hallazgo de 94 paquetes que en su interior contenían cocaína. Asimismo, reportó este sábado, 25 de julio de 2026, la captura de cuatro hombres, quienes transportaban la droga en un picop que tenía una caleta en el área de carga.
Según las fuerzas de seguridad, el costo de la droga encontrada en el automotor podría tener un costo de más de Q9 millones, por lo que los paquetes fueron decomisados, para ser trasladados a una bodega de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica SGAIA.
Según las imágenes compartidas por la PNC, los paquetes encontrados en el picop tenían diferentes etiquetas, unas marcadas con las iniciales D&G y otras con etiqueta que decía "FIFA". Por el momento las autoridades trabajan en las investigaciones para determinar el punto de origen y el destino de los paquetes.
Mientras tanto, los cuatro detenidos fueron esposados por las autoridades y trasladados a un juzgado de turno para que conozcan los motivos de su detención. Los policías decomisaron el picop de color rojo y lo trasladaron hacia un predio autorizado.
En otras noticias: El Sistema Penitenciario atribuyó el motín a la eliminación de privilegios de una estructura que operaba en el centro de detención.