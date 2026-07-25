 Decomisan carga de cocaína y capturan a 4 hombres en Zacapa
Nacionales

Decomisan carga de cocaína y capturan a 4 hombres en Zacapa

Según las fuerzas de seguridad, el cargamento de la droga está valorado en Q9 millones.

Compartir:
Agentes de la PNC contabilizaron los paquetes y confirmaron que tenían cocaína. , PNC de Guatemala.
Agentes de la PNC contabilizaron los paquetes y confirmaron que tenían cocaína. / FOTO: PNC de Guatemala.
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Después de un operativo en el kilómetro 174 de la carretera CA-10 del departamento de Zacapa, la Policía Nacional Civil (PNC) reportó el hallazgo de 94 paquetes que en su interior contenían cocaína. Asimismo, reportó este sábado, 25 de julio de 2026, la captura de cuatro hombres, quienes transportaban la droga en un picop que tenía una caleta en el área de carga.

Según las fuerzas de seguridad, el costo de la droga encontrada en el automotor podría tener un costo de más de Q9 millones, por lo que los paquetes fueron decomisados, para ser trasladados a una bodega de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica SGAIA.

Según las imágenes compartidas por la PNC, los paquetes encontrados en el picop tenían diferentes etiquetas, unas marcadas con las iniciales D&G y otras con etiqueta que decía "FIFA". Por el momento las autoridades trabajan en las investigaciones para determinar el punto de origen y el destino de los paquetes.

Mientras tanto, los cuatro detenidos fueron esposados por las autoridades y trasladados a un juzgado de turno para que conozcan los motivos de su detención. Los policías decomisaron el picop de color rojo y lo trasladaron hacia un predio autorizado.

En otras noticias: El Sistema Penitenciario atribuyó el motín a la eliminación de privilegios de una estructura que operaba en el centro de detención.

Controlan motín en cárcel de Puerto Barrios

El Sistema Penitenciario atribuyó el motín a la eliminación de privilegios de una estructura que operaba en el centro de detención.

En Portada

Explota fábrica de cohetillos en la carretera Interamericanat
Nacionales

Explota fábrica de cohetillos en la carretera Interamericana

08:16 AM, Jul 25
Óscar Santis marca en su primer partido con el DPMM FCt
Deportes

Óscar Santis marca en su primer partido con el DPMM FC

08:34 AM, Jul 25
¿Trump buscará otro mandato? Esto dijo el presidente de EE. UU.t
Internacionales

¿Trump buscará otro mandato? Esto dijo el presidente de EE. UU.

08:20 AM, Jul 25
Suman 478 sismos considerados como réplicas del temblor del 17 de juliot
Nacionales

Suman 478 sismos considerados como réplicas del temblor del 17 de julio

07:58 AM, Jul 25
Influencer asegura que alcanzó la fama tras hacer un supuesto pacto satánicot
Farándula

Influencer asegura que alcanzó la fama tras hacer un supuesto pacto satánico

08:02 AM, Jul 25

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026ArgentinaGuatemalauniversofutbolFIFAEstados UnidosMessiInglaterra
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar