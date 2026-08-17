 Rodri asegura que es “un sueño” llegar al Barcelona
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Rodri asegura que es “un sueño” llegar al Barcelona

El mediocampista español aterrizó este lunes en Barcelona y en las próximas horas será presenta como nuevo jugador del club blaugrana.

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Llegada de Rodri Hernández a Barcelona - EFE
Llegada de Rodri Hernández a Barcelona / FOTO: Agencia EFE
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Rodrigo Hernández, ‘Rodri’, ya se encuentra en Barcelona a la espera de completar los últimos trámites que le permitirán convertirse oficialmente en nuevo jugador del conjunto azulgrana. El centrocampista español aterrizó este lunes procedente de Inglaterra, un día después de que el Barcelona y el Manchester City alcanzaran un principio de acuerdo por su traspaso. A su llegada, el internacional español dejó clara la ilusión que le genera esta nueva etapa: jugar con el Barça, afirmó, "es un sueño".

El futbolista, de 30 años, aseguró que fueron días de mucha intensidad antes de que se concretara su llegada a la Ciudad Condal. "Han sido días intensos, pero ya se ha resuelto todo. Estoy muy feliz de estar aquí", declaró ante los medios de comunicación presentes en el aeropuerto. Rodri también reconoció que tiene "ganas" de conocer y saludar a sus nuevos compañeros, entre los que se encuentran varios de sus habituales socios en la selección española.

Rodri, pendiente a pruebas médicas y firma de contrato

El centrocampista pasará este martes las pruebas médicas correspondientes antes de firmar un contrato que lo vinculará con el Barcelona hasta 2030. El club trabaja además para que su presentación se produzca este mismo día, siempre que se complete a tiempo el intercambio de documentación con el Manchester City. Según diversas informaciones, la operación rondaría los 60 millones de euros fijos, más otros 11 millones en variables. Sobre el gran objetivo europeo del equipo, Rodri fue contundente: "A por todo lo que se ponga por delante".

La llegada del Balón de Oro de 2024 supone un refuerzo de primer nivel para el centro del campo azulgrana. Campeón del mundo con España y elegido mejor jugador del último Mundial, Rodri aportará experiencia, equilibrio y jerarquía a una plantilla que ya cuenta con varios centrocampistas de gran talento. Su incorporación también cobra especial relevancia ante la lesión de Frenkie de Jong, quien permanecerá de baja durante las próximas semanas. Con su fichaje prácticamente encarrilado, Rodri encara una nueva aventura con una convicción clara: convertir el sueño de vestir de azulgrana en una realidad y luchar por todos los títulos.

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Rodri, jugador del Manchester City - EFE

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