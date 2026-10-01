Investigación sobre robo de municiones en la PNC

Las autoridades llevan a cabo este jueves, 1 de octubre, un operativo en seguimiento de la investigación por la sustracción y venta ilegal de municiones asignadas a Policía Nacional Civil (PNC), las cuales habrían terminado en poder de estructuras criminales.
Están en desarrollo diez diligencias de allanamiento a cargo de la Inspectoría General de la institución policial y personal del Ministerio Público, que se encuentran inspeccionando inmuebles en distintos departamentos.
El objetivo es reunir evidencia relacionada con las posibles anomalías que estarían ocurriendo en la PNC, después de que la propia Inspectoría abrió las averiguaciones al detectar la sustracción de elementos balísticos y ahora trabaja con la fiscalía para profundizar en el esclarecimiento de los hechos.
Hasta el momento, durante estas acciones se han incautado drogas, armas de fuego, municiones de uso exclusivo del Ejército y de las fuerzas de seguridad, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo. También se ha capturado a personas con orden judicial vigente.
Por este mismo caso, el ministro de Gobernación, Marco Villeda, confirmó ayer en horas de la tarde la detención de siete personas, incluidos cuatro integrantes de la PNC.
Autoridades desarrollan más de 130 allanamientos en desarrollo
La PNC y el MP llevan a cabo este jueves más de 130 diligencias de allanamiento en 14 departamentos del país en seguimiento de investigaciones en curso, incluida la relacionada con la sustracción de municiones.
La institución policial trabaja con personal de sus distintas subdirecciones y unidades especializadas, en coordinación con el Ministerio Público, en los operativos que se realizan en Guatemala, Escuintla, Chiquimula, Retalhuleu, Quiché, Izabal, Jalapa, Quetzaltenango, Alta Verapaz, Chimaltenango, San Marcos, Huehuetenango, Petén y Zacapa.
"Las diligencias se desarrollan como parte de las acciones de investigación y persecución del delito", detalló un portavoz de la PNC.
El objetivo de estas acciones es recabar indicios que permitan avanzar en las averiguaciones de los distintos casos y también darles cumplimiento a órdenes de captura emitidas contra personas señaladas de cometer hechos ilícitos.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7