 Incendio devasta vivienda en San Bartolomé Milpas Altas
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Incendio consume vivienda en San Bartolomé Milpas Altas

Los socorristas trabajaron durante más de una hora para sofocar las llamas.

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El incendio dejó daños materiales en la vivienda en San Bartolomé Milpas Altas., Bomberos Voluntarios
El incendio dejó daños materiales en la vivienda en San Bartolomé Milpas Altas. / FOTO: Bomberos Voluntarios
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Un incendio se registró este viernes 2 de octubre en una vivienda ubicada en el kilómetro 30.5 de la ruta Interamericana, en jurisdicción del municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez.

Los Bomberos Voluntarios fueron alertados sobre la emergencia y movilizaron varias unidades para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a inmuebles aledaños.

Los socorristas trabajaron durante más de una hora para sofocar el incendio y utilizaron aproximadamente 1 mil 800 galones de agua.

El hecho no dejó personas heridas, solo daños materiales. Hasta el momento, se desconocen las causas del incidente.

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Siete horas de labores para controlar incendio que cobró una vida en Villa Nueva

Un incendio se originó el pasado miércoles, 30 de septiembre, en el interior de un inmueble que era utilizado como bodega de reciclaje ubicado en Santa Isabel 1, zona 3 del municipio de Villa Nueva, Guatemala.

Los Bomberos Voluntarios se trasladaron al lugar con unidades de emergencia y vehículos contra incendios y de abastecimiento tras recibir reportes con respecto a que este espacio estaba siendo consumido por las llamas.

Los equipos comenzaron a atacar el fuego desde distintos puntos para intentar frenarlo, ya que amenazaba con extenderse cada vez más.

"El personal operativo trabajó por más de 7 horas con 30 minutos continuas y con la movilización de más de 17 unidades tipo motobomba, camión abastecimiento, y ambulancia", explicó Leandro Amado, vocero de la institución.

Cerca de la medianoche, la institución de socorro confirmó que finalizaron las labores de control y extinción del fuego. Asimismo, señaló que se realizó el enfrentamiento y la remoción de escombros, quedando liquidado el incendio.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

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