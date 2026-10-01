Alejandra Guzmán revela su recuperación y envía mensaje fuerte

Alejandra Guzmán reapareció en La Casa de los Famosos México 2026 en una de sus primeras presentaciones públicas después de sufrir una lesión de cadera durante un concierto en Veracruz.
La cantante llegó como invitada especial durante la recta final del reality y sorprendió a los habitantes con una presentación musical en el patio de la casa, donde interpretó "Eternamente bella" y "Reina de corazones". Su regreso llamó especialmente la atención debido a que apenas unas semanas antes había tenido que suspender un concierto tras lesionarse.
Sin embargo, la música no fue lo único que dio de qué hablar. Antes de ingresar a la casa, Guzmán conversó sobre los participantes que permanecían en competencia y lanzó un comentario sobre Mariana Ochoa que rápidamente comenzó a circular.
Alejandra Guzmán reaparece tras su lesión
La intérprete sufrió una lesión en la cadera durante una presentación en el World Trade Center de Boca del Río, Veracruz, en septiembre.
El incidente ocurrió mientras estaba sobre el escenario. Alejandra Guzmán tuvo dificultades para continuar y debió ser auxiliada por integrantes de su equipo, por lo que el espectáculo tuvo que suspenderse. Posteriormente recibió atención médica por una luxación de cadera.
Horas después reapareció desde el hospital y tranquilizó a sus seguidores mediante un video. Incluso se mostró de buen humor mientras conversaba con el personal médico que la atendió.
Su aparición en La Casa de los Famosos México permitió verla nuevamente frente al público y retomando su actividad musical.
¿Qué dijo Alejandra Guzmán sobre Mariana Ochoa?
Antes de ingresar a la casa, Alejandra Guzmán participó en una conversación con Ricardo Margaleff sobre los habitantes que continuaban en competencia.
Al preguntarle sobre la recta final, la cantante mencionó a Ese Pérez y posteriormente se refirió a Mariana Ochoa.
"Marianita también, no le cae bien a nadie", comentó Guzmán entre risas, una declaración que inmediatamente provocó la reacción de Margaleff.
La frase surgió mientras hablaban de las posibilidades de los participantes que permanecían en el reality y de las opiniones que circulan fuera de la casa.
Guzmán explicó posteriormente que su percepción estaba relacionada con lo que había observado como espectadora. "Yo sigo las redes, sigo el programa", aseguró.
De esta manera, el comentario representó la opinión de la cantante a partir de lo que ha visto en el programa y en redes sociales, y no una afirmación sobre la opinión general del público.
Mariana Ochoa, una de las figuras que más conversación ha generado
Mariana Ochoa ha protagonizado uno de los recorridos más particulares de esta edición de La Casa de los Famosos México.
La integrante de OV7 fue la primera eliminada de la temporada, pero consiguió una segunda oportunidad gracias a la dinámica de El Exilio, que permitió su regreso a la competencia.
Posteriormente avanzó hasta la recta final y logró asegurar su lugar entre los finalistas. Su participación también ha generado opiniones divididas entre los seguidores del programa en redes sociales.
Fue precisamente ese contexto el que rodeó las palabras de Guzmán, que terminaron convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de su visita.
La Casa de los Famosos se acerca a su final
La aparición de Alejandra Guzmán ocurrió en los últimos días de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México.
Después de la salida de Ernesto Laguardia, la competencia continuó con Mariana Ochoa, Karina Torres, Yahir, Ese Pérez, Gema Garoa y Memo Schutz, antes de la eliminación programada para este jueves 1 de octubre.
La gran final está prevista para el domingo 4 de octubre, cuando se conocerá al ganador de esta edición.
Mientras el reality se prepara para su desenlace, la visita de Alejandra Guzmán terminó dejando dos imágenes que llamaron la atención de sus seguidores: su regreso a la música tras la lesión de cadera y una frase sobre Mariana Ochoa que volvió a encender la conversación alrededor de los finalistas.