Tras su visita a Guatemala, Gloria Trevi denuncia campaña en su contra

Luego de su reciente paso por Antigua Guatemala, Gloria Trevi volvió a captar la atención, esta vez por la disputa legal que mantiene alrededor del libro Todo a la luz, escrito por Karla de la Cuesta y publicado por Penguin Random House bajo el sello Grijalbo.
La cantante mexicana publicó un comunicado en sus redes sociales en respuesta a la editorial, que emprendió acciones legales contra una resolución del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) relacionada con el uso del nombre y la imagen de Trevi en la obra.
"Basta de hacerme ver como la artista poderosa", expresó la intérprete, quien rechazó que sus acciones legales tengan como finalidad censurar a la prensa o impedir una investigación periodística.
La controversia se produce poco después de que Trevi estuviera en Guatemala y compartiera imágenes de su visita a Antigua Guatemala. Ese viaje no tiene relación con el litigio en México, pero constituye una de sus apariciones públicas más recientes antes de que difundiera el comunicado.
¿Qué dijo Gloria Trevi?
En su pronunciamiento, Trevi calificó como falsa la información que, según ella, contiene Todo a la luz y aseguró que su reclamo se relaciona con el uso de su nombre e imagen.
"He pedido que no se publique información mía sin fundamento y que no se lucre con mi nombre", manifestó.
La cantante también cuestionó directamente a Penguin Random House y a Roberto Banchik, director general de la compañía en México, a quien acusó de misoginia y de publicar información falsa sobre diferentes mujeres.
Estas expresiones corresponden a señalamientos de Trevi y forman parte de su postura dentro de una controversia que continúa en tribunales.
Trevi aseguró además que existen empresas con un poder económico considerable detrás de publicaciones y contenidos relacionados con su historia. La intérprete sostuvo que continuará recurriendo a las vías legales y aseguró que su postura no está dirigida contra los medios de comunicación ni contra el derecho a informar.
¿Qué es Todo a la luz?
Todo a la luz: El caso criminal que México dejó en la oscuridad fue escrito por Karla de la Cuesta y publicado por Grijalbo, sello de Penguin Random House, en agosto de 2024.
De la Cuesta es abogada, activista y sobreviviente de los abusos relacionados con el grupo encabezado por el productor Sergio Andrade. Para elaborar la obra, según la descripción de la propia editorial, tuvo acceso al expediente judicial del caso y utilizó esa documentación como base de su relato.
El libro aborda el denominado caso Trevi-Andrade y reconstruye testimonios y hechos relacionados con las adolescentes y jóvenes que estuvieron vinculadas al entorno del productor durante las décadas de 1980 y 1990.
Penguin Random House presenta la publicación como una investigación basada en documentación judicial y sostiene que aborda un asunto de interés público.
Trevi, por su parte, rechaza el contenido de la obra y sostiene que se han utilizado su nombre e imagen de manera indebida.
¿Por qué comenzó la batalla legal?
El conflicto llegó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
El 27 de julio de 2026, el IMPI emitió una resolución que prohibió a Penguin Random House utilizar el nombre y el rostro de Gloria Trevi en relación con el libro y estableció sanciones económicas contra la compañía.
La controversia gira en buena medida alrededor de dos derechos que las partes interpretan de manera diferente.
Trevi sostiene que se está haciendo un uso indebido de su imagen y nombre. Penguin Random House argumenta, en cambio, que se trata de una publicación periodística sobre una figura pública y un asunto de interés público, por lo que considera que está protegida por la libertad de expresión.
Penguin Random House lleva el caso a tribunales
La editorial decidió impugnar la resolución del IMPI y presentó una demanda ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Penguin Random House considera que la decisión constituye censura previa y advirtió que podría generar un precedente que afecte investigaciones periodísticas y publicaciones relacionadas con personajes públicos.
Entre sus argumentos, la compañía sostiene que la legislación mexicana contempla excepciones para el uso de imágenes con fines informativos o periodísticos y que existen precedentes judiciales relacionados con la libertad de expresión y asuntos de interés público.
La editorial también señaló que originalmente el IMPI había levantado en 2024 medidas cautelares contra el libro, pero posteriormente cambió de criterio al emitir su resolución definitiva en julio de 2026.
Trevi rechaza que busque censurar
Tras la postura pública de Penguin Random House, Gloria Trevi respondió que presentar sus acciones como un intento de censura crea una imagen equivocada sobre ella.
De ahí surgió una de las frases centrales de su mensaje: "Basta de hacerme ver como la artista poderosa".
La cantante insistió en que continuará la batalla legal contra la autora y la editorial y aseguró que su intención es defenderse de lo que considera información falsa y del uso comercial de su identidad.
Por ahora, la controversia continúa abierta. La existencia del proceso judicial implica que las afirmaciones de ambas partes siguen siendo posiciones enfrentadas dentro de un litigio y no una resolución definitiva sobre el fondo de la publicación.
Mientras la justicia mexicana analiza el caso, Todo a la luz continúa formando parte del catálogo oficial de Penguin Random House.
Así, después de unos días en los que Gloria Trevi llamó la atención de sus seguidores por su visita a Antigua Guatemala, la cantante vuelve a colocarse en el centro de la conversación, ahora por una disputa que enfrenta el derecho a la imagen que ella reclama con la libertad de expresión que defiende la editorial.