Nations League: Países Bajos evita la derrota en Grecia

Países Bajos rescató un empate ante Grecia (2-2) después de una primera parte desastrosa, transformado por el triple cambio de Xavi Hernández en el descanso y premiado en el minuto 89 por Tijjani Reijnders, autor del tanto que completó la remontada y evitó la primera derrota del técnico español como seleccionador neerlandés.
El encuentro tuvo dos caras opuestas. Grecia gobernó la primera con una superioridad incontestable y alcanzó el descanso con dos goles de ventaja; Países Bajos dominó la segunda, marcó por medio de Virgil van Dijk, celebró otros dos tantos anulados a Denzel Dumfries y encontró al final un empate que parecía inevitable.
Grecia ha dejado de ser la selección señalada como candidata a pelear por la permanencia para convertirse en una realidad. En tres jornadas se ha desprendido de sus complejos y ha presentado su candidatura al liderato de un grupo con dos potencias históricas. Dos victorias, un empate y la huella de Ivan Jovanovic, que ha construido un equipo organizado sin volverlo temeroso, intenso sin convertirlo en rudimentario.
Triunfo de Alemania
Un gol de Tom Bischof y otro de Florian Wirtz dieron este jueves la victoria a Alemania por 2-0 ante Serbia y rubricaron el primer triunfo de la era de Jürgen Klopp como seleccionador germano.
Alemania sacó una alineación inédita, en el marco del proceso de experimentación que quiere llevar a cabo Klopp, con ausencias importantes, algunas por lesión y otras por decisión del entrenador.
Bischof puso por delante a Alemania en el minuto 39 con un remate de zurda tras recoger un rebote que se produjo tras un disparo al poste de Florian Wirtz.
Wirtz, tras una buena jugada previa de Maximilian Mittelstädt, firmó el 2-0 al 61 con un remate con la pierna derecha desde el centro del área.
Haaland no marca y Noruega pierde ante Gales
Erling Haaland se quedó sin gol este jueves ante Gales (2-1) en la tercera jornada de la Liga de Naciones y Noruega perdió su segundo encuentro del torneo, con la expulsión de Torbjon Heggem al inicio del segundo tiempo y los goles de Daniel James y Neco Williams, que remontaron el 0-1 de Oscar Bobb.
La primera victoria de Gales, que había sido derrotado en las dos primeras citas tanto por Portugal como por Dinamarca, además sin un solo gol a favor, necesitó una superioridad numérica, carácter y dos goles en Cardiff.
*Información EFE.