Nuevo Contralor General será electo la próxima semana

El Congreso de la República tiene previsto realizar la próxima semana la elección del Contralor General de Cuentas para el período 2026-2030. Actualmente, ese organismo ya cuenta con la nómina final de seis candidatos que le trasladó la comisión de postulación tras completar las distintas fases del proceso de selección.
El presidente del Congreso de la República, Luis Contreras, Luis Contreras, señaló que el nombramiento se podría realizar el martes, 6 de octubre, por lo que hizo un llamado a los parlamentarios para que asistan a la sesión programada para ese día.
Según el parlamentario, todavía se tienen algunos días para poder lograr los consensos necesarios en cuanto a los profesionales que aspiran a dirigir el ente fiscalizador.
"El único punto va a ser la elección del Contralor. Aquí vamos a estar hasta que elijamos al contralor. Tenemos la obligación de estar el pleno completo aquí, de elegirá quien va a dirigir la gestión de la Contraloría General de Cuentas", expresó.
De igual forma, Contreras informó que no se harán entrevistas individuales a los aspirantes, pero que las bancadas tienen la libertad de conversar con los profesionales si lo consideran.
De no concretarse el martes la referida elección, el proceso podría ser retomado durante la plenaria del jueves 8 de octubre, pues se busca cumplir plazos legales con respecto a este proceso.
El Legislativo deberá realizar la elección antes del 13 de octubre, fecha en que está programada la toma de posesión del nuevo titular de la Contraloría.
OEA pide transparencia al Congreso para elegir a Contralor
La Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para Guatemala exhortó el pasado 23 de septiembre, al Congreso y la comisión encargada de elegir al próximo contralor general de Cuentas a garantizar un proceso transparente, tras la conformación de la nómina final de seis candidatos.
En un comunicado, la OEA pidió a ambas instancias a mantener la designación "libre de compromisos sobre auditorías, nombramientos o trato favorable", fundamentando la decisión en la idoneidad y honorabilidad de los aspirantes.
"Los expedientes remitidos al Congreso deben permitir conocer las calificaciones, los señalamientos y descargos, las verificaciones realizadas y las razones de las decisiones", subrayó la misión.
El despliegue de esta misión responde a la aplicación de la Carta Democrática Interamericana acordada por el Consejo Permanente tras la crisis por las elecciones de 2023, cuando el Ministerio Público (Fiscalía) y el sistema de justicia pusieron en riesgo la transición democrática.
* Con información de Dayana Rashón, Emisoras Unidas 89.7