Nuevas autoridades del Banguat y Superintendencia de Bancos

El presidente Bernardo Arévalo juramentó este jueves, 1 de octubre, a las nuevas autoridades de la Junta Monetaria y Banco de Guatemala (Banguat) y de la Superintendencia de Bancos (SIB) que estarán ejerciendo los cargos en el período 2026-2030.
Como titular del Banguat asumió Jonathan Menkos Zeissig, quien hasta ayer ejercía como ministro de Finanzas Públicas, cargo que ocupó desde enero de 2024. El funcionario sustituye en la presidencia a Álvaro González Ricci, quien finalizó su período de labores.
El Ejecutivo detalló la trayectoria profesional de Menkos, donde destacó que ha laborado en el Banco de Guatemala y cursó el Programa de Estudios Superiores de la entidad. De igual forma, durante una década dirigió el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) y se ha desempeñado como miembro de la Junta Monetaria y gobernador ante diversas instituciones financieras internacionales.
Este día también se concretó la llegada de José Alfredo Blanco Valdés a la Vicepresidencia del Banguat. El profesional cuenta con tres décadas de carrera en la institución y ha estado en ese cargo en la entidad bancaria desde 2018.
También ha cumplido funciones en organismos internacionales, incluido el Consejo Monetario Centroamericano y el Banco Centroamericano de Integración Económica y el Fondo Monetario Internacional.
Nuevo superintendente de Bancos asume el cargo
El mandatario Arévalo también juramentó a Juan Carlos Catalán Herrera como titular de la Superintendencia de Bancos (SIB) para ejercer funciones durante los próximos cuatro años.
El funcionario es doctor en Economía por la Universidad de California y cuenta con una carrera de más de 28 años en el Banco de Guatemala. Fue subdirector del Departamento de Análisis de Estabilidad Financiera, a cargo del monitoreo de la solidez del sistema bancario y del riesgo sistémico.
De igual forma, se ha desempeñado como especialista en estabilidad financiera, riesgo crediticio, márgenes de intermediación bancaria y transmisión de la política monetaria.
La SIB emitió un comunicado este jueves en el que anunció el inicio de la gestión de Catalán y compartió que, al asumir el cargo, el superintendente destacó la responsabilidad de conducir una institución con ocho décadas de trayectoria, cuya función demanda objetividad y apego estricto a la ley, en favor de la estabilidad del sistema financiero supervisado y la protección de los depositantes.
La entidad agregó que, en esta nueva etapa, la gestión dará continuidad a la trayectoria institucional de la superintendencia y se sustentará en logros y experiencia acumulada.
* Con información de Oscar Grijalva, Emisoras Unidas 89.7