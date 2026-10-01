 Nuevas autoridades del Banguat y Superintendencia de Bancos
Nacionales

Arévalo juramenta a nuevas autoridades del Banguat y Superintendencia de Bancos

Jonathan Menkos y José Blanco ocuparán la presidencia y vicepresidencia del Banco de Guatemala, mientras que Juan Catalán estará al frente de la SIB.

Compartir:
Jonathan Menkos (i), presidente del Banguat; José Blanco (c), vicepresidente de la institución; y Juan Catalán (d), titular de la SIB, fueron juramentados por el presidente Bernardo Arévalo., Gobierno de Guatemala
Jonathan Menkos (i), presidente del Banguat; José Blanco (c), vicepresidente de la institución; y Juan Catalán (d), titular de la SIB, fueron juramentados por el presidente Bernardo Arévalo. / FOTO: Gobierno de Guatemala
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El presidente Bernardo Arévalo juramentó este jueves, 1 de octubre, a las nuevas autoridades de la Junta Monetaria y Banco de Guatemala (Banguat) y de la Superintendencia de Bancos (SIB) que estarán ejerciendo los cargos en el período 2026-2030.

Como titular del Banguat asumió Jonathan Menkos Zeissig, quien hasta ayer ejercía como ministro de Finanzas Públicas, cargo que ocupó desde enero de 2024. El funcionario sustituye en la presidencia a Álvaro González Ricci, quien finalizó su período de labores.

El Ejecutivo detalló la trayectoria profesional de Menkos, donde destacó que ha laborado en el Banco de Guatemala y cursó el Programa de Estudios Superiores de la entidad. De igual forma, durante una década dirigió el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) y se ha desempeñado como miembro de la Junta Monetaria y gobernador ante diversas instituciones financieras internacionales.

Este día también se concretó la llegada de José Alfredo Blanco Valdés a la Vicepresidencia del Banguat. El profesional cuenta con tres décadas de carrera en la institución y ha estado en ese cargo en la entidad bancaria desde 2018.

También ha cumplido funciones en organismos internacionales, incluido el Consejo Monetario Centroamericano y el Banco Centroamericano de Integración Económica y el Fondo Monetario Internacional.

Nuevo superintendente de Bancos asume el cargo

El mandatario Arévalo también juramentó a Juan Carlos Catalán Herrera como titular de la Superintendencia de Bancos (SIB) para ejercer funciones durante los próximos cuatro años.

El funcionario es doctor en Economía por la Universidad de California y cuenta con una carrera de más de 28 años en el Banco de Guatemala. Fue subdirector del Departamento de Análisis de Estabilidad Financiera, a cargo del monitoreo de la solidez del sistema bancario y del riesgo sistémico.

De igual forma, se ha desempeñado como especialista en estabilidad financiera, riesgo crediticio, márgenes de intermediación bancaria y transmisión de la política monetaria.

La SIB emitió un comunicado este jueves en el que anunció el inicio de la gestión de Catalán y compartió que, al asumir el cargo, el superintendente destacó la responsabilidad de conducir una institución con ocho décadas de trayectoria, cuya función demanda objetividad y apego estricto a la ley, en favor de la estabilidad del sistema financiero supervisado y la protección de los depositantes.

La entidad agregó que, en esta nueva etapa, la gestión dará continuidad a la trayectoria institucional de la superintendencia y se sustentará en logros y experiencia acumulada.

* Con información de Oscar Grijalva, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Ministro de Energía: No dejamos de pensar en la necesidad de enfocar cualquier apoyo temporal o alternativo a los transportistast
Nacionales

Ministro de Energía: "No dejamos de pensar en la necesidad de enfocar cualquier apoyo temporal o alternativo a los transportistas"

05:14 PM, Oct 01
Desde Guatemala, activistas centroamericanos plantean estrategias frente al retroceso de libertadest
Nacionales

Desde Guatemala, activistas centroamericanos plantean estrategias frente al retroceso de libertades

02:51 PM, Oct 01
Camión volcado obstaculiza el paso en zona 13t
Nacionales

Camión volcado obstaculiza el paso en zona 13

04:00 PM, Oct 01
Nations League: Países Bajos evita la derrota en Grecia t
Deportes

Nations League: Países Bajos evita la derrota en Grecia

03:51 PM, Oct 01
La escena de la salida de CR7 de Portugal: la última súplica en el aeropuerto para evitar el gran escándalot
Deportes

La escena de la salida de CR7 de Portugal: la última "súplica" en el aeropuerto para evitar el gran escándalo

04:31 PM, Oct 01

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalPNCEstados UnidosLiga NacionalFutbol GuatemaltecoEE.UU.Liga de Nacionesredes socialesComunicaciones
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar