Policía acusado de matar dos perros en operativo en Arkansas

Un oficial del Departamento de Policía de Palestine, Arkansas, enfrenta cargos penales tras ser acusado de disparar y causar la muerte de dos perros dentro de una vivienda, poniendo en peligro la vida de varios miembros de una familia, incluidos menores de edad.
El agente, identificado como Harold Holland, de 36 años, fue arrestado y fichado en la cárcel del condado de St. Francis por cargos de agresión en primer grado. Sin embargo, Holland recuperó la libertad pocas horas después, pero las autoridades no han confirmado si sigue activo en la policía o si fue suspendido.
El hecho ocurrió durante un operativo en julio pasado, cuando el oficial asistió a la casa de Haley Smallwood para vigilar la retirada de pertenencias de la expareja de la propietaria luego de un incidente doméstico. Según Smallwood, el policía disparó a corta distancia contra sus dos perros, un rottweiler y un pitbull, provocando su muerte.
El oficial argumentó que actuó en defensa propia ante la supuesta agresividad de los animales, pero la propietaria negó esa versión y declaró que estaba junto a uno de los perros cuando el policía comenzó a disparar.
Meses después del suceso, se hicieron virales las imágenes de la intervención del oficial en el domicilio y se observa el momento en el que ambos perros salen de un cuarto en donde estaban retenidos y aunque no salen en actitud de ataque el hombre acciona su arma en repetidas ocasiones contra las mascotas.
La situación se agravó al saberse que dentro de la vivienda había al menos seis menores durante el incidente. La oficina del alguacil del condado de St. Francis abrió una investigación interna y la fiscalía presentó cargos por el riesgo al que estuvieron expuestos tanto la dueña de casa como los niños.