 Policía acusado de matar dos perros en operativo en Arkansas
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Policía enfrenta cargos por matar a dos perros en operativo doméstico; viralizan video de bodycam

Un agente de la policía disparó en un operativo doméstico, causando la muerte de dos perros y poniendo en riesgo la seguridad de seis menores que presenciaron ataque.

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Policía mata a perros enfrente de niños., Captura de video
Policía mata a perros enfrente de niños. / FOTO: Captura de video
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Un oficial del Departamento de Policía de Palestine, Arkansas, enfrenta cargos penales tras ser acusado de disparar y causar la muerte de dos perros dentro de una vivienda, poniendo en peligro la vida de varios miembros de una familia, incluidos menores de edad.

El agente, identificado como Harold Holland, de 36 años, fue arrestado y fichado en la cárcel del condado de St. Francis por cargos de agresión en primer grado. Sin embargo, Holland recuperó la libertad pocas horas después, pero las autoridades no han confirmado si sigue activo en la policía o si fue suspendido.

El hecho ocurrió durante un operativo en julio pasado, cuando el oficial asistió a la casa de Haley Smallwood para vigilar la retirada de pertenencias de la expareja de la propietaria luego de un incidente doméstico. Según Smallwood, el policía disparó a corta distancia contra sus dos perros, un rottweiler y un pitbull, provocando su muerte.

El oficial argumentó que actuó en defensa propia ante la supuesta agresividad de los animales, pero la propietaria negó esa versión y declaró que estaba junto a uno de los perros cuando el policía comenzó a disparar.

Meses después del suceso, se hicieron virales las imágenes de la intervención del oficial en el domicilio y se observa el momento en el que ambos perros salen de un cuarto en donde estaban retenidos y aunque no salen en actitud de ataque el hombre acciona su arma en repetidas ocasiones contra las mascotas. 

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El piloto gravemente herido logró enviar una señal de emergencia y abrir la cabina de los pilotos durante el altercado, al tiempo que el avión descendía en picado durante unos dos minutos causando el pánico entre los más de 170 pasajeros.

La situación se agravó al saberse que dentro de la vivienda había al menos seis menores durante el incidente. La oficina del alguacil del condado de St. Francis abrió una investigación interna y la fiscalía presentó cargos por el riesgo al que estuvieron expuestos tanto la dueña de casa como los niños.

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