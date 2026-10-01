Renap comienza emisión del DPI para menores

En el marco de la conmemoración del Día del Niño, el Registro Nacional de las Personas (Renap) realizó este jueves, 1 de octubre, el lanzamiento oficial del Documento Personal de Identificación de Menores de Edad (DPIME), que servirá para identificar a los guatemaltecos de entre 0 y 17 años.
En la actividad de lanzamiento participó el presidente Bernardo Arévalo, quien destacó que contar con este documento garantiza el reconocimiento de la identidad de todos los niños, niñas y adolescentes y será una herramienta clave, además, para combatir el crimen de la trata de personas.
"El DPI infantil permitirá que el Estado, la Procuraduría General de la Nación, las fuerzas de seguridad, el sistema educativo, el sistema de salud, cuenten con información confiable para identificar y proteger a todos y cada uno de nuestros niños. Permitirá también documentar a las y los jóvenes que ingresan a la tutela del Estado. Todas y todos los guatemaltecos tenemos derecho, dignidad y merecemos ser reconocidos. De manera que no haya más niños invisibilizados", expresó.
Primera emisión gratuita
Rodolfo Arreaga, director ejecutivo del Renap, explicó que los menores ahora van a tener un documento de identificación para presentarlo ante cualquier autoridad cuando sea pertinente. Además, a través de la información que resguarda el QR, se podrá constatar si la persona con la que están realmente es el familiar o encargado legal para garantizar su seguridad.
"Este es un día que quedará en la historia del Renap, porque iniciamos este proceso tan anhelado de registrar a los menores de edad de Guatemala. Esta es una tarea pendiente que se tenía, de acuerdo al Decreto del Congreso de la República 90-2005, donde se creó el Renap y se dice que tenemos que registrar la población guatemalteca, entre ellos los menores de edad", dijo el funcionario.
Agregó que en los artículos 57, 58 y 59 de la referida normativa se establece cuál es el procedimiento para registrar a los menores; sin embargo, no se había logrado iniciar hasta que, con el apoyo del consejo consultivo, el directorio del Renap y el presidente Arévalo, se pudo completar las fases para concretar el proyecto.
Las autoridades anunciaron que la primera emisión del DPIME será gratuita y que la solicitud puede realizarse a partir de hoy en todas las oficinas del Renap a nivel nacional.
Acerca del trámite, Rafael Andrade, registrador del Departamento de Guatemala, aseguró que no es obligatorio que los menores cuenten con el DPIME.
"El objetivo del Renap no es generar una carga a las familias. Es voluntario que se pueden apersonar para la emisión de este documento. SI no la realizan no tienen ninguna sanción oculta. Entonces, quedamos a la voluntad de las familias para poder acercarse", expresó.
Características del DPIME
De acuerdo con el Renap, el DPIME tendrá dos tipos de presentación, según la edad:
De 0 a 7 años:
- Color dorado, con vencimiento del documento un día antes de que cumpla los 8 años.
De 8 a 17 años:
- Color plateado, con vencimiento del documento un día antes de que cumpla los 18 años.
El documento estará elaborado con policarbonato y tendrá formato vertical. En el mismo se incluirán datos biográficos de la persona, como los nombres y apellidos, fecha y lugar de nacimiento, datos de los padres y el número de CUI. También contará con medidas de seguridad y un código QR.
¿Cómo solicitarlo?
El Renap detalló que, de forma similar a la inscripción de nacimiento, el trámite del DPIME se hará con el acompañamiento de uno de los padres, si están casados o unidos de hecho. Sin embargo, en caso sean solteros, pero ambos han reconocido al menor, deberán acudir los dos.
En tanto, si el niño, niña o adolescente solo fue registrado por la madre, será ella quien deberá acudir personalmente a realizar la solicitud. También, en los casos que corresponda, será la persona que ejerza la representación legal del menor quien pueda hacer el trámite.
Es importante destacar que en todos los casos los comparecientes deberán presentar su Documento Personal de Identificación (DPI) vigente.
* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.