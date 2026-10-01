 Actividades del Zoológico La Aurora para el Día del Niño
Farándula

La actividad especial de el Zoológico La Aurora para celebrar el Día del Niño

La Aurora ofrecerá tres días de actividades educativas y recreativas del 1 al 4 de octubre, ideales para que los niños exploren más de 280 especies y disfruten de nuevas instalaciones interactivas.

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Zoológico La Aurora, FB Zoológico La Aurora
Zoológico La Aurora / FOTO: FB Zoológico La Aurora
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El Zoológico La Aurora ha preparado una agenda especial para celebrar el Día del Niño con una serie de actividades diseñadas para que los más pequeños vivan jornadas de exploración y aprendizaje.

Durante tres días, las familias podrán recorrer el parque y disfrutar de eventos únicos que buscan incentivar la curiosidad y la diversión de los niños.

La invitación del zoológico es clara: "Celebra el Día del Niño en el zoo, disfruta de una misión en cada rincón del recorrido", destacando el compromiso de ofrecer tres días llenos de retos, descubrimientos y momentos entretenidos.

El evento se llevará a cabo el 1, 3 y 4 de octubre de 2026, en horario de 9:00 a 14:00 horas, en las instalaciones del zoológico, ubicadas en la 5a. calle de la finca La Aurora, zona 13 de la Ciudad de Guatemala.

Durante la celebración, los niños podrán participar en actividades distribuidas por siete estaciones dentro del parque, donde se combinarán juegos, aprendizaje y el contacto con la naturaleza.

Entre las novedades de la edición de este año, los asistentes conocerán a los dos leones blancos (Panthera leo) recién llegados desde Sudáfrica y disfrutarán de la nueva pantalla gigante instalada en el Teatro Animalia, pensada para enriquecer la experiencia educativa de los visitantes.

La experiencia incluye la oportunidad de observar de cerca a más de 280 especies y 2,500 animales, además de visitar áreas emblemáticas como la de los pingüinos, jirafas, elefantes y reptiles. También se ofrecerán actividades como "pinta caritas" para animar a los niños durante todo su recorrido.

Más detalles

La agenda de actividades especiales por el Día del Niño es gratuita y está incluida con el pago del ingreso al zoológico. Las entradas tienen un costo de Q60 para adultos y Q30 para niños, y el parque abre de martes a domingo.

Los organizadores invitan a las familias a unirse a esta celebración que fomenta el aprendizaje a través del juego y la exploración, en un entorno seguro y educativo.

  • Fecha: 1, 3 y 4 de octubre de 2026
  • Hora: De 9:00 a 14:00 h
  • Lugar: Zoológico La Aurora, 5a. calle, finca La Aurora, zona 13, Ciudad de Guatemala
  • Precio: Actividad gratuita incluida con el ingreso al parque
  • Entradas: Q60 (adultos), Q30 (niños) | Martes a domingo

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