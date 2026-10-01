Día del Niño 2026 en Guatemala: ¿Por qué se celebra el 1 de octubre?

Cada 1 de octubre Guatemala celebra el Día del Niño, una de las fechas más esperadas por los pequeños, que tradicionalmente incluye convivencias, juegos, piñatas, regalos y diferentes actividades en centros educativos, hogares y comunidades.
Sin embargo, detrás de los festejos existe un propósito mucho más amplio: recordar los derechos de los niños y niñas y la responsabilidad que tienen el Estado, las familias y la sociedad de procurar su bienestar, protección y desarrollo integral.
A diferencia de otras conmemoraciones internacionales, el Día del Niño no se celebra en la misma fecha en todos los países. La propia Organización de las Naciones Unidas dejó a cada nación la posibilidad de determinar cuándo realizarlo.
En Guatemala, la fecha elegida es el 1 de octubre y su historia se remonta varias décadas atrás.
¿Por qué el Día del Niño se celebra el 1 de octubre en Guatemala?
La celebración de la niñez en Guatemala tiene antecedentes desde 1924, de acuerdo con información histórica recopilada por el Congreso de la República.
En aquel año se emitió el Decreto Gubernativo 850 relacionado con la celebración. Décadas más tarde, la disposición fue modificada y el 1 de octubre quedó establecido como la fecha para conmemorar el Día del Niño en Guatemala.
Actualmente, la conmemoración del 1 de octubre está vinculada al Acuerdo Gubernativo No. 31, emitido el 11 de agosto de 1975.
La disposición establece que las instituciones nacionales, tanto oficiales como privadas, deben impulsar programas y servicios destinados a atender las necesidades de la niñez.
De esta manera, aunque con los años la fecha se ha convertido en una jornada llena de actividades recreativas, su propósito también es llamar la atención sobre el bienestar y los derechos de los niños.
¿Cómo surgió el Día del Niño en el mundo?
El origen internacional de esta conmemoración está relacionado con diferentes acontecimientos ocurridos durante el siglo XX.
En 1954, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 836 (IX), mediante la cual recomendó que todos los países instituyeran un Día Universal del Niño.
La intención era establecer una jornada dedicada a promover la fraternidad y comprensión entre los niños del mundo, además de impulsar acciones encaminadas a favorecer su bienestar.
La ONU no estableció una fecha obligatoria para todos los países. Por el contrario, recomendó que cada gobierno eligiera el día y la manera que considerara apropiados para realizar la conmemoración.
Esa decisión explica por qué el Día del Niño se celebra en fechas distintas alrededor del mundo.
¿Por qué la ONU celebra el Día Mundial del Niño el 20 de noviembre?
Aunque Guatemala lo conmemora el 1 de octubre, Naciones Unidas celebra actualmente el Día Mundial del Niño cada 20 de noviembre.
La fecha recuerda dos acontecimientos importantes en la historia de los derechos de la infancia: el 20 de noviembre de 1959 fue adoptada la Declaración de los Derechos del Niño y, exactamente 30 años después, el 20 de noviembre de 1989, la Asamblea General adoptó la Convención sobre los Derechos del Niño.
Esta última se convirtió en uno de los principales instrumentos internacionales para reconocer y proteger los derechos de niños y adolescentes.
Más que regalos y piñatas
En Guatemala es habitual que cada 1 de octubre las escuelas organicen convivencias, juegos y actividades especiales, mientras que numerosas instituciones y comercios preparan celebraciones dirigidas a los pequeños.
Pero la conmemoración también busca recordar que los niños tienen derecho a crecer en condiciones que permitan su desarrollo físico, mental y social.
Entre los principios contemplados por la Convención se encuentran el derecho a la vida, la salud, la educación, el juego, la vida familiar, la protección frente a la violencia y la posibilidad de expresar sus opiniones y ser escuchados.
Por ello, diferentes instituciones aprovechan el Día del Niño para hacer un llamado a garantizar estos derechos durante todo el año.
En Guatemala hay varias actividades programadas para celebrar esta importante fecha.