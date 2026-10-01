 Raúl Asencio, operado de la fractura en la tibia derecha
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Raúl Asencio, operado de la fractura por estrés en la tibia derecha

El Real Madrid confirma que su jugador “comenzará en los próximos días su proceso de recuperación”, sin fijar plazo alguno para su vuelta a los terrenos de juego.

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Raúl Asencio operado de la fractura por estrés en la tibia derecha
Raúl Asencio operado de la fractura por estrés en la tibia derecha / FOTO: EFE
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Raúl Asencio, defensa del Real Madrid, ha sido operado este jueves "con éxito" por el doctor Manuel Leyes de una fractura por estrés en la tibia derecha", informó el club blanco.

Este precisa que la intervención ha sido supervisada por los servicios médicos del club y que "comenzará en los próximos días su proceso de recuperación", sin fijar plazo alguno para su vuelta a los terrenos de juego.

Asencio era uno de los pocos efectivos que estaban disponibles para el técnico portugués José Mourinho en Valdebebas a causa de las bajas por el parón internacional.

El defensa español todavía no ha debutado con el equipo madridista esta temporada en partido oficial.

Meses complicados para Raúl Asencio

El 30 de julio, Raúl Asencio sufrió una lesión muscular en el recto femoral de la pierna derecha que lo mantuvo fuera de las convocatorias hasta el 12 de septiembre, para el partido contra el Rayo Vallecano. Ha estado en el banquillo en los tres últimos compromisos del Real Madrid, pero no ha disfrutado de minutos.

Su reincorporación a los entrenamientos del equipo merengue, el pasado 10 de septiembre, tuvo lugar una semana después de quedar absuelto del delito de revelación de secretos en el proceso por la grabación y difusión de un vídeo sexual en 2023 junto con otros excanteranos del Real Madrid después de que las dos denunciantes confirmaran que perdonaban a los futbolistas.

Raúl Asencio, tras ser absuelto: “Ahora me toca hablar a mí”

El jugador del Real Madrid emitió un comunicado tras ser absuelto en el proceso judicial por difundir un video de carácter sexual.

Además, el 2 de septiembre se conoció una sentencia por conducir ebrio en Gran Canaria el 16 de agosto, hechos que el defensa reconoció en un juicio rápido, en el que fue condenado a 14.400 euros de multa y ocho meses de retirada del carné.

El zaguero madridista recibió tras la operación la visita de José Mourinho, que acudió al centro hospitalario donde se produjo la intervención para interesarse en persona por el estado del futbolista.

El técnico luso dirigió así mismo este jueves la cuarta sesión preparatoria de la semana, en la que los pocos jugadores disponibles se ejercitaron junto a varios canteranos, mientras que los lesionados Ibrahima Konate, Kylian Mbappé, Ferland Mendy, Fede Valverde y Rodrygo Goes continuaron con sus respectivos procesos de recuperación.

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Raúl Asencio, jugador del Real Madrid fue operado - @realmadrid

*Información EFE. 

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