 Guatemalteca de 1985 busca apoyo para encontrar su familia
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Guatemalteca víctima de adopciones ilegales en 1985 pide apoyo para ubicar a su familia biológica

“En busca de mis orígenes”, expresa mujer, que fue llevada a Bélgica con un mes de nacida, y que busca apoyo para ubicar a familia y conocer la verdad de su origen.

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Guatemalteca busca familia biológica, Captura de pantalla
Guatemalteca busca familia biológica / FOTO: Captura de pantalla
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Alison Ana Lorena Poilvache nació en Guatemala el 17 de noviembre de 1985 y un mes después estaba llegando a Bélgica en donde estableció su vida; sin embargo, sabe que su adopción forma parte de la red de tráfico de menores que ocurrió en Guatemala en la década de los años 80. 

"Mis papeles originales señalan que nací en Malacatán (San Marcos) y designa a una mujer nombrada Juan González Reyes. Sin embargo, mi test de ADN contradicen esa documentación", expresó por medio de un mensaje publicado en un grupo en Facebook que reúne a víctimas de adopciones ilegales en Guatemala y la región latinoamericana. 

Asegura que los resultados de las pruebas de ADN señalan que sus raíces se ubican en regiones de Santa Rosa y San Rafael Las Flores. Por lo que pide apoyo para localizar a familias de ese sector con el apellido Salazar Villalobos. 

Destaca que en las pruebas de genética destacan otros grupos familiares con los que podría tener vínculos de parentesco. 

"Si reconoces estas familias de estas áreas, o tienes alguna información sobre la separación de una niña vinculada a esos nombres en noviembre de 1985 por favor envía un mensaje privado. Cada vez que compartes este post me ayudas a acercarme a la verdad", 

destacó. 

Alison, que es madre de un niño en Bélgica, menciona que está lista para conocer la verdad sobre su origen, ya sea que haya sido dada en adopción de manera voluntaria o que haya sido separada de su núcleo familiar, como ocurrió con otras familias en esa década. 

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