El Mixco vs. Municipal queda temporalmente suspendido

La participación de la Selección Nacional de Guatemala en la Concacaf Nations League 2026-2027 ha llevado a Municipal, la base de la "Bicolor", a reprogramar su segundo partido en la Liga Nacional.
Municipal pidió la reprogramación de la fecha 10 cuando se enfrentaría a Antigua, dicho duelo quedó para el 8 de octubre a las 19:00 horas en el estadio Pensativo de la Antigua Guatemala, y los "Rojos" piden de nuevo la reprogramación de otro partido y es el que debían disputar ante Mixco este sábado 3 de octubre a las 11:00 horas en el estadio Santo Domingo de Guzmán, duelo que en primera instancia quedó para el 25 de noviembre manteniendo el mismo horario y escenario deportivo.
Luego de que todo estaba autorizado para la reprogramación del duelo, el representante de Municipal envío una carta al comité ejecutivo de la Liga Nacional para exponer que, tras una revisión del calendario de competencias de dicha liga, se estableció que para el 25 de noviembre "podría ser utilizado para la eventual reprogramación de encuentros correspondientes a la Fecha FIFA del mes de noviembre".
Ante eso, Municipal propuso una nueva fecha para dicho partido: miércoles 21 de octubre, en el horario que a Mixco considere conveniente.
La resolución de la Liga Nacional
Con ese inconveniente, el comité ejecutivo de la Liga Nacional determinó lo siguiente:
Revoca la autorización de reprogramación del encuentro Mixco vs. Municipal, correspondiente a la primera jornada de la segunda vuelta de la fase de clasificación del Apertura 2026, la cual fue notificada mediante oficio No. LNFG-GA-248-26 emitida el 29 de septiembre (25 de noviembre)
Suspender temporalmente el encuentro entre Mixco vs. Municipal
Se otorga un plazo prudencial de 10 días contados a partir de la notificación de la presente resolución, para que los clubes involucrados procuren un consenso por la vía directa y definan la fecha de la reprogramación del referido encuentro, debiendo informar a la Liga sobre el acuerdo. Vencido el plazo y si no hay acuerdos, el comité ejecutivo de la Liga definirá fecha y horario, el cual será inapelable.