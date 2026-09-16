Antigua vs. Municipal reprogramado por Selección Nacional

Este viernes arranca la fecha 10 del Torneo Apertura 2026, la cual tenía en su programación el duelo entre el líder Antigua G. F. C. y el sublíder Municipal, pero por la actividad de Selección Nacional, que arrancó a inicios de esta semana, el duelo fue reprogramado.
Mediante la Liga Nacional se dio a conocer este día sobre la programación del duelo. "Reprogramación oficial, categoría mayor, jornada 10, primera vuelta, Apertura 2026. Antigua vs. Municipal, jueves 8 de octubre a las 19:00 horas en el estadio pensativo, Antigua Guatemala, Sacatepéquez", explicó la Liga en sus redes sociales.
Esta reprogramación se debe a la actividad de la Selección Nacional de Guatemala, que en estos días comenzó los trabajos de cara a los dos primeros duelos de la Nations League 2026-2027, donde la "Bicolor" enfrentará a Jamaica en condición de visitante y a El Salvador de local.
Ante ello, Municipal, con siete seleccionados convocados, y Antigua con cuatro, pudieron hacer válido el beneficio de que cuentan con varios seleccionados y eso les da la posibilidad de reprogramar sus partidos.
- Convocados de Municipal a la Selección Nacional: Kenderson Navarro, Nicolás Samayoa, José Morales, Carlos Estrada, Jonathan Franco, Rudy Muñoz y César Calderón
- Convocados de Antigua a la Selección Nacional: Luis Morán, José Rosales, Oscar Castellanos y William Fajardo
Así queda la jornada 10 del Apertura 2026
Con la reprogramación del duelo entre Antigua y Municipal, la fecha 10 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional solo contará con cinco duelos, la cual arranca este viernes con el enfrentamiento entre Comunicaciones y Guastatoya, y, se cerrará con el de Malacateco vs. Mixco.
- Comunicaciones vs: Guastatoya: Viernes 18 de septiembre a las 20:00 horas en el estadio Cementos Progreso
- Aurora vs. Marquense: Sábado 19 de septiembre a las 15:00 horas en el estadio Cementos Progreso
- San Pedro vs. Cobán Imperial: Domingo 20 de septiembre a las 14:50 horas en el estadio municipal de San Pedro Sacatepéquez (San Marcos)
- Suchitepéquez vs. Xelajú: Domingo 20 de septiembre a las 17:00 horas en el estadio Carlos Salacar Hijo de Mazatenango
- Malacateco vs. Mixco: Domingo 20 de septiembre a las 19:00 horas en el estadio Santa Lucía.