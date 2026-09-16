Aplicar ley de precios máximos: combustibles a Q39

El presidente Bernardo Arévalo destacó durante la conferencia "La Ronda" en el Palacio Nacional de la Cultura la importancia de gestionar el país aún en contextos complejos y condiciones adversas generadas por factores fuera del control nacional. Recalcó que la administración del gobierno debe priorizar el bien común y el bienestar de la población, especialmente frente a crisis que afectan tanto a la economía familiar como nacional.
El mandatario señaló que actualmente Guatemala enfrenta dos retos internacionales principales: el alza de los precios de los combustibles y la reducción de las lluvias. Ambos fenómenos, según Arévalo, impactan directamente en los hogares guatemaltecos y en la economía del país, por lo que hizo un llamado a la acción conjunta para mitigar esos efectos.
En relación al aumento en el precio de los combustibles, el presidente informó que el diésel alcanzó casi los cincuenta quetzales por galón. Ante esta situación, enfatizó la urgencia de implementar la ley de precios máximos de combustibles al consumidor, el decreto 21-2026, el cual permitiría fijar un precio máximo de treinta y nueve quetzales para el diésel y la gasolina regular y cuarenta y un quetzales para la gasolina superior.
Arévalo detalló que, actualmente, los precios en las gasolineras se sitúan en cuarenta y nueve quetzales con treinta y nueve centavos para el diésel, cuarenta y dos con cincuenta y nueve para la gasolina regular y cuarenta y cuatro con cincuenta y nueve para la gasolina superior.
Explicó que si se sanciona y entra en vigor el decreto, las familias estarían protegidas por estos precios máximos, incluso si los valores de mercado continúan creciendo en los próximos días o semanas. Si el precio baja de ese umbral, los consumidores también se beneficiarían de una reducción inmediata sin gestiones adicionales.
"Son casi Q50 el galón, lo que afecta a todos y tiene efecto en la economía. No tenemos por qué seguir en ese marco. En cuanto envíen desde el Congreso de la República el decreto se podrá sancionar para poder poner en marcha la legislación y lograr que inmediatamente las familias guatemaltecas pasen a pagar un precio máximo estable de Q39 para diésel y la gasolina regular y Q41 para la superior", manifestó el mandatario.
La solución más inmediata, pero sin descartar otras opciones
El presidente aclaró que este decreto es una solución inmediata, pero no definitiva. El gobierno mantiene la puerta abierta a acuerdos y mesas de trabajo junto al Congreso y otros actores para encontrar medidas complementarias y de mayor alcance estructural. Mientras tanto, el Ministerio de Energía y Minas y la Diaco supervisarán que todas las estaciones de servicio acaten los precios fijados para evitar abusos hacia los consumidores.
Arévalo también mencionó la existencia de otras iniciativas, como el fondo de compensación actualmente en discusión en el Congreso, que podrían aportar soluciones más integrales en el futuro. No obstante, reiteró que la medida aprobada de precios máximos es la más viable y rápida para aliviar la carga económica sobre las familias guatemaltecas en el corto plazo.