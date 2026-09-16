Estudiante apuñala a maestra en clase: Impactante incidente

Una jornada escolar terminó en una situación de extrema tensión luego de que una estudiante de preparatoria atacara con un cuchillo a su maestra dentro de un salón de clases. El hecho ocurrió el viernes 11 de septiembre de 2026 en la Escuela Estadual de Ensino Médio Dr. Gerson dos Santos Peres (GESP), en Brasil.
De acuerdo con la información publicada por Mercurio Sinaloa, una cámara de seguridad captó el momento en que la adolescente, de 17 años, se encontraba aparentemente conversando con la docente dentro del aula. Las imágenes muestran que, en determinado momento, la joven sacó de entre sus pertenencias un cuchillo de caza y se lanzó contra la profesora, a quien atacó por la espalda.
La docente reaccionó rápidamente y comenzó a forcejear con la estudiante para intentar detener la agresión. Durante el enfrentamiento sufrió varias heridas en los brazos, aparentemente al tratar de protegerse de los ataques. Finalmente, la maestra consiguió alejarse de la adolescente y salir del salón para solicitar ayuda.
Según el reporte, antes de que otros integrantes del personal educativo llegaran al lugar, la estudiante habría intentado ocultar el arma utilizada en un bote de basura dentro del aula. Tras el incidente, elementos de la policía acudieron al plantel educativo y detuvieron a la estudiante, quien quedó a disposición de las autoridades correspondientes bajo los procedimientos establecidos para menores de edad en Brasil.
Más del ataque a la maestra
Uno de los aspectos que más llamó la atención del caso fue la declaración atribuida a la adolescente durante el interrogatorio. Según el reporte, la joven aseguró que atacó a la maestra porque simplemente no le agradaba.
Las autoridades también investigan las circunstancias que rodearon el ataque y si existían antecedentes de algún conflicto entre ambas.
Pese a la violencia del ataque, los reportes citados indican que la profesora sobrevivió y se encuentra estable. Las lesiones que sufrió no habrían comprometido su vida. El caso generó preocupación alrededor de la seguridad en las escuelas y volvió a poner atención sobre la necesidad de contar con protocolos para responder ante situaciones de violencia dentro de los centros educativos.