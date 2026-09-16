 Estudiante apuñala a maestra en clase: Impactante incidente
Tendencias

VIDEO. Estudiante de básicos atacó con cuchillo a su maestra dentro del salón

Una estudiante de 17 años protagonizó un violento incidente dentro de una escuela de Brasil, donde atacó con un cuchillo a una de sus maestras.

Compartir:
Maestra es atacada, Screenshot
Maestra es atacada / FOTO: Screenshot
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Una jornada escolar terminó en una situación de extrema tensión luego de que una estudiante de preparatoria atacara con un cuchillo a su maestra dentro de un salón de clases.  El hecho ocurrió el viernes 11 de septiembre de 2026 en la Escuela Estadual de Ensino Médio Dr. Gerson dos Santos Peres (GESP), en Brasil.

De acuerdo con la información publicada por Mercurio Sinaloa, una cámara de seguridad captó el momento en que la adolescente, de 17 años, se encontraba aparentemente conversando con la docente dentro del aula. Las imágenes muestran que, en determinado momento, la joven sacó de entre sus pertenencias un cuchillo de caza y se lanzó contra la profesora, a quien atacó por la espalda.

La docente reaccionó rápidamente y comenzó a forcejear con la estudiante para intentar detener la agresión. Durante el enfrentamiento sufrió varias heridas en los brazos, aparentemente al tratar de protegerse de los ataques. Finalmente, la maestra consiguió alejarse de la adolescente y salir del salón para solicitar ayuda.

Según el reporte, antes de que otros integrantes del personal educativo llegaran al lugar, la estudiante habría intentado ocultar el arma utilizada en un bote de basura dentro del aula. Tras el incidente, elementos de la policía acudieron al plantel educativo y detuvieron a la estudiante, quien quedó a disposición de las autoridades correspondientes bajo los procedimientos establecidos para menores de edad en Brasil.

Más del ataque a la maestra

Uno de los aspectos que más llamó la atención del caso fue la declaración atribuida a la adolescente durante el interrogatorio. Según el reporte, la joven aseguró que atacó a la maestra porque simplemente no le agradaba.

Las autoridades también investigan las circunstancias que rodearon el ataque y si existían antecedentes de algún conflicto entre ambas.

¡Es del tamaño de un carro! Ramo gigante de rosas se pasea por las calles

Un enorme ramo de rosas que era transportado en una camioneta sorprendió a quienes se encontraron con la peculiar escena.

Pese a la violencia del ataque, los reportes citados indican que la profesora sobrevivió y se encuentra estable. Las lesiones que sufrió no habrían comprometido su vida. El caso generó preocupación alrededor de la seguridad en las escuelas y volvió a poner atención sobre la necesidad de contar con protocolos para responder ante situaciones de violencia dentro de los centros educativos.

En Portada

Arévalo sobre combustibles: La solución más inmediata es la ley que permite establecer precios máximost
Nacionales

Arévalo sobre combustibles: "La solución más inmediata es la ley que permite establecer precios máximos"

04:53 PM, Sep 16
Gobierno lanza plan para garantizar seguridad alimentaria ante sequías severast
Nacionales

Gobierno lanza plan para garantizar seguridad alimentaria ante sequías severas

04:27 PM, Sep 16
Guatemalteco muere en desplome de helicóptero en Los Ángelest
Nacionales

Guatemalteco muere en desplome de helicóptero en Los Ángeles

02:50 PM, Sep 16
Universo Inclusivo: niños guatemaltecos derriban barreras para explorar el espaciot
Farándula

Universo Inclusivo: niños guatemaltecos derriban barreras para explorar el espacio

04:19 PM, Sep 16
Marvin Ávila Jr. marca su primer gol con el São Paulo Sub-20t
Deportes

Marvin Ávila Jr. marca su primer gol con el São Paulo Sub-20

05:31 PM, Sep 16

Temas

GuatemalaFútbolFutbol GuatemaltecoPNC#liganacionalEE.UU.Liga NacionalEstados UnidosSeguridadredes socialesReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar