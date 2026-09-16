 Ramo Gigante de Rosas del Tamaño de un Carro en las Calles
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¡Es del tamaño de un carro! Ramo gigante de rosas se pasea por las calles

Un enorme ramo de rosas que era transportado en una camioneta sorprendió a quienes se encontraron con la peculiar escena.

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Rosas, Rosas
Rosas / FOTO: Rosas
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Las calles de Medellín fueron escenario de una curiosa escena que rápidamente captó las miradas de quienes transitaban por la zona.  Una camioneta que transportaba un gigantesco ramo de rosas sorprendió a decenas de personas y terminó convirtiéndose en protagonista de un video que se hizo viral en redes sociales.

El tamaño del arreglo floral fue lo que más llamó la atención. Las imágenes muestran una impresionante cantidad de rosas cuidadosamente acomodadas, formando un enorme ramo que ocupaba buena parte de la parte trasera del vehículo. La escena no tardó en ser grabada por algunos testigos, quienes decidieron compartir el momento en redes sociales. En cuestión de horas, el video comenzó a circular entre usuarios que quedaron sorprendidos por el tamaño del detalle.

Uno de los principales motivos por los que el enorme ramo de rosas generó tanta conversación fue la posibilidad de que se tratara de una sorpresa romántica. Aunque no se ha confirmado quién recibió las flores ni cuál era la ocasión especial, usuarios en redes sociales comenzaron a hacer sus propias teorías.

Algunos consideran que podría tratarse de un regalo para celebrar una fecha importante, mientras que otros creen que detrás del impresionante arreglo podría existir una historia de amor. Incluso surgieron comentarios de quienes relacionaron el gigantesco ramo con una posible reconciliación de pareja, convirtiendo la escena en tema de conversación entre los internautas.

Más del ramo de rosas

Y es que las rosas son uno de los detalles más utilizados para expresar amor, admiración y arrepentimiento, por lo que el tamaño del arreglo despertó todavía más curiosidad. El video del ramo gigante de rosas en Medellín acumuló rápidamente reproducciones y comentarios, mientras los usuarios intentaban descubrir quién podría ser el destinatario de semejante detalle.

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La escena también provocó todo tipo de reacciones. Mientras algunos destacaron el romanticismo detrás del gesto, otros bromearon sobre lo complicado que sería transportar y entregar un ramo de semejantes dimensiones.

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