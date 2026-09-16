Kimberly Flores celebra el Grito de Independencia tras su separación

Kimberly Flores reapareció en redes sociales después de que se hiciera pública la pausa que atraviesa en su relación con Edwin Luna. La influencer guatemalteca compartió con sus seguidores algunos momentos de la celebración por el Grito de Independencia de México, en medio de la atención que ha generado la situación sentimental de la pareja.
La creadora de contenido, de 37 años, publicó en sus historias de Instagram una fotografía en la que aparece acompañada por tres amigas durante una salida a un restaurante. En la imagen agregó las banderas de México, Guatemala y Colombia, en referencia a las diferentes nacionalidades del grupo.
Su reaparición llamó la atención debido a que ocurrió apenas un par de días después de que Edwin Luna confirmara públicamente que ambos decidieron hacer una pausa en su relación después de nueve años juntos. Sin embargo, tanto el cantante como Kimberly han insistido en que, por ahora, no se trata de un divorcio ni de una ruptura definitiva.
Kimberly Flores celebra las fiestas patrias
Para la celebración del 15 de septiembre, Kimberly Flores eligió un vestido verde ajustado con mangas caídas que complementó con accesorios dorados. La influencer compartió imágenes de su look antes de reunirse con sus amigas para disfrutar de la noche mexicana.
Aunque no reveló mayores detalles sobre el lugar o las actividades que realizó durante el festejo, la publicación mostró a Kimberly sonriente y acompañada.
La guatemalteca también compartió una fotografía de Gianna, la hija que tiene en común con Edwin Luna. La pequeña celebró las fiestas patrias mexicanas y su madre acompañó la publicación con las banderas de México y Guatemala, reflejando las raíces de ambos países presentes en su familia.
Edwin Luna y Kimberly Flores anuncian una pausa
La noticia sobre la situación sentimental de la pareja se conoció el lunes 14 de septiembre. Edwin Luna, vocalista de La Trakalosa de Monterrey, utilizó sus redes sociales para comunicar que después de nueve años juntos habían decidido darse un tiempo.
En su mensaje, el cantante explicó que la decisión no significa que vayan a desaparecer de la vida del otro. Señaló que continuarán unidos por el cariño, la amistad, el respeto y especialmente por sus hijos y su familia.
La pareja también pidió evitar buscar responsables de la situación. Hasta ahora ninguno ha señalado infidelidades ni ha dado a conocer una causa específica que explique la crisis matrimonial, por lo que cualquier versión diferente a lo expresado públicamente por ambos permanece sin confirmar.
Kimberly Flores aclara si habrá divorcio
Tras el anuncio de Edwin Luna, Kimberly Flores también se pronunció para evitar que la pausa fuera interpretada como el final definitivo de su matrimonio.
La guatemalteca explicó que ambos atraviesan un proceso personal y necesitan tiempo y espacio para entender lo que ocurre en su relación. También aseguró que existe la esperanza de reencontrarse desde una etapa más saludable.
Por esa razón, hasta este 16 de septiembre no se ha anunciado un divorcio. Lo confirmado por ambos es una pausa en su relación mientras continúan presentes el uno para el otro y mantienen como prioridad a su familia.
Su último mensaje romántico antes de la pausa
La noticia resultó todavía más inesperada porque pocos días antes Kimberly había dedicado un romántico mensaje a Edwin por su cumpleaños número 39. En aquella publicación recordó que llegó a su cumpleaños número 30 cuando apenas eran novios y celebró los nueve años que habían compartido. Posteriormente, el mensaje dejó de aparecer en su perfil.
Edwin también había publicado fotografías de su celebración de cumpleaños, en las que aparecía besando a Kimberly, y todavía se refería a ella como su esposa. Tres días después de aquel intercambio público de mensajes cariñosos, la pareja confirmó la pausa.
Kimberly Flores y Edwin Luna comenzaron su relación en 2017 y contrajeron matrimonio en Monterrey en 2019. Son padres de Gianna, nacida en 2018, y ambos tienen hijos de relaciones anteriores.
Por ahora, ninguno ha confirmado qué ocurrirá a largo plazo con su matrimonio. Mientras atraviesan este proceso lejos de las explicaciones públicas detalladas, Kimberly ha retomado su actividad en redes sociales y su celebración del Grito de Independencia se convirtió en una de sus primeras apariciones después del anuncio.