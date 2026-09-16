 ¿Qué pudo haber causado el color rosado en el río Las Vacas?
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Ministro detalla qué pudo haber causado el color rosado en el río Las Vacas

El funcionario del Ministerio de Ambiente explicó que los responsables de causar la coloración en las aguas podrían enfrentar multas administrativas y sanciones penales.

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Coloración detectada en el río Las Vacas en septiembre de 2026., redes sociales
Coloración detectada en el río Las Vacas en septiembre de 2026. / FOTO: redes sociales
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El río Las Vacas sorprendió y preocupó a la población tras viralizarse imágenes donde se observa una intensa tonalidad rosada o rojiza (en algunas áreas) en sus aguas. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) aún investiga el origen exacto de esta coloración, según explicó Rodrigo Rodas, viceministro de dicha cartera, en una entrevista que brindó al programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas.

Las primeras indagaciones apuntan a que la sustancia responsable es probablemente un tinte en polvo, el cual podría utilizarse en industrias como la textil, para teñir aserrín o incluso como colorante alimenticio. El viceministro señaló que esta teoría cobra fuerza ya que, pese a las corrientes del río, la coloración persistía en varios puntos.

Respecto a los posibles riesgos, Rodas advirtió que aún se desconoce el nivel de daño que este producto puede causar a la flora, fauna e incluso a los humanos. "Estamos a la espera del resultado de los análisis para identificar los compuestos y determinar la gravedad", indicó.

Al ser consultado sobre la magnitud del vertido, el funcionario explicó que la evidencia visual sugiere una considerable cantidad de polvo, posiblemente varios sacos, lo que provocó la intensa coloración observada en el agua. "Si hubiese sido líquido, el río ya lo habría arrastrado y no sería tan evidente a estas alturas", afirmó.

Asimismo, explicó que el proceso de investigación incluyó recorridos por diferentes zonas de la ciudad, como la 5, 6, 16 y 18, donde integrantes del MARN y de la Municipalidad de Guatemala inspeccionaron el afluente para delimitar el área afectada. "Notamos que la parte negra del río provenía del río Contreras, descartando la zona 16 como origen del color rosado. Centrándonos en zonas 5, 6 y 18 seguimos con la investigación", aseguró Rodas.

Se presume que el contaminante no fue vertido directamente al río, sino a través del sistema de alcantarillado. Las autoridades destaparon más de una docena de conductos de drenaje para intentar rastrear el punto exacto de ingreso de la sustancia, pero aún no revelan el sector que consideran el origen.

Sanciones para los responsables

En cuanto a responsabilidades legales, Rodas recalcó que quienes resulten responsables enfrentarán multas administrativas y posibles sanciones penales. Explicó que el delito de contaminación está tipificado en el Código Penal y el Ministerio Público sería el encargado de realizar estas investigaciones.

Además, subrayó que la Ley de Protección y Mejoramiento al Medio Ambiente exige un estudio de impacto ambiental para cualquier actividad industrial, y el incumplimiento puede llevar desde multas hasta, si es que existe, la cancelación de la licencia ambiental.

Finalmente, el funcionario se refirió al estado general del río Las Vacas. Rodas fue enfático: "Está 100% contaminado, principalmente por coliformes fecales y otros vertidos indiscriminados".

En ese contexto, el viceministro enfatizó la urgencia de una ley de aguas con sanciones severas para quienes dañan los recursos hídricos, además de apelar a la conciencia ciudadana sobre el valor vital de los ríos tanto para la vida como para la economía nacional.

* Escuche aquí la entrevista completa con el viceministro de Ambiente:

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