Suchitepéquez hace oficial a su nuevo cuerpo técnico

El CSD Suchitepéquez hizo oficial a su nuevo cuerpo técnico, apenas nueve jornadas después del inicio del Torneo Apertura 2026. La institución venada continúa realizando cambios en busca de fortalecer su proyecto deportivo y, en esta ocasión, apostó por dos figuras conocidas y queridas por la afición.
"Nos complace anunciar que, a partir de la presente fecha, Omar Salazar asume el cargo de Director Técnico de nuestra institución, acompañado por Duglas Zamora, quien se incorpora como Asistente Técnico", informó el club a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.
Salazar y Zamora buscan sacar del sótano a Suchitepéquez
La llegada de ambos representa un reencuentro con una etapa importante en la historia reciente de Suchitepéquez. Salazar y Zamora fueron protagonistas del último título de Liga Nacional conseguido por el conjunto venado, en el Torneo Clausura 2016, cuando derrotaron a Comunicaciones en la gran final. En aquella conquista, Zamora se desempeñaba como entrenador, mientras que Salazar era uno de los delanteros principales del equipo. Ahora, más de una década después, asumirán nuevos roles para intentar aportar su experiencia desde el banquillo.
"Omar Salazar y Duglas Zamora han sido parte fundamental de la historia de nuestro club, dejando huella en el camino recorrido por el CSD SUCHITEPÉQUEZ. Hoy, ambos asumen este nuevo reto con la responsabilidad y el compromiso de continuar aportando su experiencia, conocimiento y pasión al crecimiento y fortalecimiento de nuestro proyecto deportivo", señaló la institución.
El nuevo cuerpo técnico tendrá su primera prueba el próximo 20 de septiembre, cuando Suchitepéquez reciba a Xelajú MC a las 17:00 horas, en uno de los encuentros más atractivos de la jornada y que representa el denominado clásico del sur-occidente.