Jesse & Joy sorprenden a fans con su inesperada separación

El reconocido músico Jesse Huerta, integrante del exitoso dúo Jesse & Joy, sorprendió a sus seguidores al anunciar una pausa temporal en su carrera musical junto a su hermana.
La decisión, comunicada este 15 de septiembre, responde a la necesidad de Jesse Huerta de priorizar su familia, su bienestar personal y su salud emocional, marcando un alto en el ritmo vertiginoso que ha caracterizado su trayectoria.
"He decidido tomarme un tiempo para estar con mi familia, cuidar de mí y darme el respiro que hoy siento que necesitoW, explisó Jesse.
Jesse también hizo referencia a su bienestar emocional y a la importancia de encontrar un equilibrio. De acuerdo con sus propias palabras, tomó esta determinación "desde un lugar de amor y de la necesidad de cuidar mi paz y mi salud mental emocional".
El integrante de Jesse & Joy explicó que este periodo de descanso busca permitirle "bajar el ritmo", estar más presente con sus seres queridos y explorar nuevas avenidas tanto a nivel personal como creativo.
Aunque el anuncio generó incertidumbre sobre el futuro de la agrupación mexicana, el artista no habló de una ruptura definitiva ni de un adiós permanente a la música, sino de una etapa de reflexión y reajuste en su vida.
El músico Jesse & Joy manifestó su intención de vivir a un ritmo diferente, más cercano a su núcleo familiar, y de concederse el espacio necesario para continuar su crecimiento, creación y exploración de nuevas rutas.
Este paso no representa un rechazo a su legado musical ni a la historia construida en Jesse & Joy, sino una evolución en su camino personal y profesional.
"Jesse & Joy es una parte fundamental de mi vida", aseguró Huerta.
¿Qué pasará con los shows agendados?
Jesse Huerta despejó dudas sobre el futuro inmediato de Jesse & Joy tras anunciar una pausa en su carrera.
El músico aseguró que todos los compromisos del dúo previstos hasta el 5 de diciembre se llevarán a cabo como están programados, incluidos los conciertos anunciados y otros aún no revelados.
"Familia J&J: Todos los compromisos agendados con Jesse & Joy anunciados o no anunciados hasta el 5 de diciembre contarán conmigo, mi guitarra, mi piano y mi voz para compartir con ustedes y con mi hermana con todo mi corazón".
Actualmente, el sitio oficial del dúo mantiene fechas confirmadas en países como Canadá, Bolivia, Brasil, Chile, México, Perú, Argentina, Uruguay, España e Inglaterra, con una presentación destacada en Ciudad Juárez para el 4 de diciembre.
Entre las ciudades que recibirán al dúo en las próximas semanas figuran el Auditorio Nacional en la Ciudad de México el 21 de octubre, Lima el 31 de octubre, Barcelona el 11 de noviembre, Madrid el 16 de noviembre y Londres el 17 de noviembre.