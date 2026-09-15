 Resultado Elche vs. Real Madrid - Jornada 6 LaLiga
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Carlos Espí se viste de héroe y le da tres puntos al Real Madrid

Un gol en el último minuto de Carlos Espí le dio tres puntos de oro al Real Madrid, al que ya se le había escapado una ventaja de 0-2 en el Estadio Martínez Valero.

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Celebración del Real Madrid ante el Elche - EFE
Celebración del Real Madrid ante el Elche / FOTO: Agencia EFE
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El Real Madrid se impuso este martes 2-3 al Elche en el Estadio Martínez Valero, en la sexta jornada de LaLiga, tras un final de vértigo. El equipo de José Mourinho se adelantó con claridad, vio cómo el local igualaba un 0-2 adverso y encontró el gol de la victoria en el minuto 90. Elche, todavía sin triunfos en el campeonato, compitió y mereció el empate durante varios minutos, pero no pudo sostener el resultado cuando el partido parecía sentenciado a favor de los ilicitanos.

El marcador se abrió a los 25 minutos de forma inesperada. Arda Güler lanzó una falta que rebotó en el poste y acabó en propia puerta de Matías Dituro. Ocho minutos después, Yan Diomandé desbordó por la derecha y centró raso para que Kylian Mbappé se anticipara y definiera a un toque. El 0-2 al descanso premiaba el control blanco, con Valverde y Tchouaméni ordenando el mediocampo y Vinícius Junior generando superioridad en ataque.

Real Madrid fue de más a menos

En la segunda parte el Elche se creció. A los 71 minutos, Lucas Cepeda centró desde la izquierda y Abiel Osorio cabeceó para poner el 1-2. El Martínez Valero se encendió y, en el 83, Fernando Niño empató con un remate seco.

El Madrid, que había movido el banquillo con Bellingham, Brahim y Carlos Espí, dejó de administrar y buscó el tercer gol con más urgencia que claridad. Courtois evitó el 3-2 local en una llegada peligrosa y el partido se fue a un desenlace abierto.

En el minuto 90, Mbappé filtró un pase entre líneas y Espí, fresco y bien perfilado, definió para el 2-3. El tanto del delantero, llegado del Levante en verano, rescató tres puntos que habían estado a punto de escaparse. El Madrid suma de visitante y sigue en la pelea por lo alto; Elche se queda con la sensación de haber tocado premio y haberlo perdido en el último suspiro. La noche deja oficio, sufrimiento y un final que devuelve a los merengues la ventaja que habían desperdiciado.

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Mbappé se lamenta en una acción del Elche vs. Real Madrid - Agencia EFE
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