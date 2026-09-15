Resultado Elche vs. Real Madrid - Jornada 6 LaLiga

El Real Madrid se impuso este martes 2-3 al Elche en el Estadio Martínez Valero, en la sexta jornada de LaLiga, tras un final de vértigo. El equipo de José Mourinho se adelantó con claridad, vio cómo el local igualaba un 0-2 adverso y encontró el gol de la victoria en el minuto 90. Elche, todavía sin triunfos en el campeonato, compitió y mereció el empate durante varios minutos, pero no pudo sostener el resultado cuando el partido parecía sentenciado a favor de los ilicitanos.
El marcador se abrió a los 25 minutos de forma inesperada. Arda Güler lanzó una falta que rebotó en el poste y acabó en propia puerta de Matías Dituro. Ocho minutos después, Yan Diomandé desbordó por la derecha y centró raso para que Kylian Mbappé se anticipara y definiera a un toque. El 0-2 al descanso premiaba el control blanco, con Valverde y Tchouaméni ordenando el mediocampo y Vinícius Junior generando superioridad en ataque.
Real Madrid fue de más a menos
En la segunda parte el Elche se creció. A los 71 minutos, Lucas Cepeda centró desde la izquierda y Abiel Osorio cabeceó para poner el 1-2. El Martínez Valero se encendió y, en el 83, Fernando Niño empató con un remate seco.
El Madrid, que había movido el banquillo con Bellingham, Brahim y Carlos Espí, dejó de administrar y buscó el tercer gol con más urgencia que claridad. Courtois evitó el 3-2 local en una llegada peligrosa y el partido se fue a un desenlace abierto.
En el minuto 90, Mbappé filtró un pase entre líneas y Espí, fresco y bien perfilado, definió para el 2-3. El tanto del delantero, llegado del Levante en verano, rescató tres puntos que habían estado a punto de escaparse. El Madrid suma de visitante y sigue en la pelea por lo alto; Elche se queda con la sensación de haber tocado premio y haberlo perdido en el último suspiro. La noche deja oficio, sufrimiento y un final que devuelve a los merengues la ventaja que habían desperdiciado.