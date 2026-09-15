 Camilo Séptimo Anuncia Algo Impactante Tras la Tragedia
Farándula

Camilo Séptimo hace inesperado anuncio a casi un mes del asesinato de Jonathan Meléndez y su familia

¡Una decisión marcada por el dolor! Camilo Séptimo rompió el silencio sobre su futuro tras el asesinato de Jonathan “Honas” Meléndez y de su familia.

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Jonathan “Honas” Meléndez, Redes sociales
Jonathan “Honas” Meléndez / FOTO: Redes sociales
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Camilo Séptimo atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia. Tras el asesinato de su tecladista, compositor y cofundador Jonathan "Honas" Meléndez, ocurrido el pasado 1 de septiembre junto con integrantes de su familia, la agrupación mexicana anunció una pausa y cambios importantes en su gira.

Este lunes 14 de septiembre, la banda publicó un comunicado en sus redes sociales para explicar qué sucederá con sus próximas presentaciones y, principalmente, despejar una de las mayores dudas de sus seguidores: si Camilo Séptimo continuará después de perder a uno de los músicos que formó parte esencial de su sonido desde los primeros años.

La respuesta fue contundente: la agrupación seguirá adelante, aunque antes necesita tiempo para atravesar el duelo y reorganizarse.

"Las pérdidas requieren tiempo para sentir y sanar", expresó Camilo Séptimo al explicar la decisión.

Camilo Séptimo pospone conciertos

La agrupación informó que tres de las presentaciones de su gira Mapas II serán pospuestas.

Se trata del concierto previsto para el 19 de septiembre en Ciudad Juárez, el del 26 de septiembre en Naucalli y la presentación programada para el 10 de octubre en Pachuca.

La situación será diferente para sus seguidores de Neza, ya que el concierto previsto para el 3 de octubre fue cancelado y no podrá ser reprogramado.

Por ahora, tampoco se conoce qué sucederá con el resto de las fechas programadas, debido a que la agrupación explicó que continúa revisando su agenda.

Los músicos indicaron que comunicarán posteriormente las nuevas fechas, así como cualquier información relacionada con futuros proyectos, únicamente a través de sus canales oficiales.

¿Camilo Séptimo se separará?

El anuncio también respondió una de las preguntas que surgieron después de la muerte de Jonathan Meléndez: ¿qué pasará con Camilo Séptimo?

Aunque la banda tomará una pausa, dejó claro que no significa su separación definitiva.

"Camilo Séptimo continúa, por Honas y por todos los que nos han acompañado todos estos años", aseguró la agrupación.

Antes de regresar completamente a los escenarios, sus integrantes se tomarán un espacio para reorganizarse y decidir juntos cuáles serán sus siguientes pasos.

La decisión resulta especialmente significativa debido al papel que Jonathan tuvo dentro del proyecto. "Honas" no solamente se desempeñaba como tecladista, también era compositor, productor y cofundador de Camilo Séptimo. Sus teclados y sintetizadores fueron parte del sonido que caracterizó a la agrupación desde sus primeros trabajos.

Camilo Séptimo surgió en Ciudad de México en 2013 y se convirtió con los años en una de las propuestas reconocidas dentro del synthpop y rock alternativo mexicano.

La banda agradece el apoyo de sus seguidores

En medio del difícil proceso, Camilo Séptimo también dedicó unas palabras a quienes han acompañado a sus integrantes desde que se conoció la tragedia.

La banda agradeció el cariño, la comprensión y el respeto recibidos durante estos días y pidió a sus seguidores continuar respetando el proceso que atraviesan.

"Agradecemos profundamente el cariño, la comprensión y el respeto que hemos recibido durante estos días difíciles", señalaron.

La agrupación agregó que cuando exista mayor claridad sobre la gira, sus nuevos proyectos y las fechas que serán reprogramadas, dará a conocer la información.

El asesinato de Jonathan "Honas" Meléndez y su familia

Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, de 38 años, fue asesinado el 1 de septiembre en su vivienda ubicada en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

En el inmueble también fueron encontradas sin vida su esposa Ana Paula, quien estaba embarazada; su hija de tres años y Aleyda Romero, una joven de 21 años que trabajaba con la familia. La mascota de la familia también murió durante los hechos.

Un hijo menor de la pareja sobrevivió al ataque y fue localizado con vida en el lugar.

La noticia provocó conmoción entre los seguidores de Camilo Séptimo y dentro de la industria musical mexicana.

Un día después de conocerse el crimen, los integrantes de la agrupación despidieron públicamente a su compañero.

"Con profundo dolor despedimos a nuestro querido hermano Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, a su esposa, Ana Paula y a su hija, Sofía", expresó entonces Camilo Séptimo. La banda aseguró que recordaría a "Honas" con amor y gratitud, celebrando su música, su vida y su legado.

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