Pelea de mamás es grabada durante festejos de Independencia

Por causas que se desconocen, al menos dos mamás protagonizaron una pelea en pleno desarrollo de un evento de festejo patrio en el departamento de Suchitepéquez, ante cientos de espectadores, quienes habían llegado al lugar para ver los actos cívicos en el lugar.
En la cinta, se puede ver a dos mujeres darse de golpes y tomarse del pelo tras una discusión acalorada que las hizo entrar en conflicto. En el audio del video, se puede escuchar que algunos de los asistentes empezaron a pedir la presencia de la Policía Nacional Civil para reducir al orden a las revoltosas.
Medios locales aseguraron que la pelea de mamás significó un bochornoso incidente que empañó las actividades cívicas locales. Precisaron que la trifulca se registró en el municipio de San Francisco Zapotitlán, departamento de Suchitepéquez.
Los medios comentaron que el incidente empezó pocos minutos después del arranque del desfile escolar de la localidad. Lamentaron que el hecho haya ocurrido frente a la vista de otros padres de familia y de los niños que llegaron a presenciar y participar de la actividad.
Pelea sin heridos
Cabe destacar que al notar la discordia en plena calle, algunos vecinos se acercaron a las mamás enfurecidas que protagonizaban la pelea para poder separarlas y llamarlas a la calma.
El video fue captado y compartido por uno de los guatemaltecos que llegó a la actividad patria. El mismo fue replicado por medios locales, quienes no reportaron heridos después de la pelea; por el momento se desconocen las causas del incidente.
Algunos vecinos lamentaron que las mujeres adultas hayan llegado a este extremo, destacando que el espectáculo fue de mal gusto, evidenció mala educación y fue un mal ejemplo para los niños y jóvenes que habían acudido a participar y observar las actividades del festejo premio.
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