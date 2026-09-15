Persecución policial permite captura de saqueadores en Palín

Dos presuntos saqueadores fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) después de una persecución en la que lograron darles alcance y corroborar que intentaban escapar en un vehículo con varios enseres de hogar, valorados en al menos Q25 mil.
La PNC informó este martes, 15 de septiembre de 2026, que los saqueadores fueron denunciados por varios ciudadanos a la línea telefónica 110. De inmediato, enviaron patrullas al lugar, desde donde los uniformados pudieron dar seguimiento a los sospechosos.
Luego de una persecución, los agentes de la PNC lograron ubicar a los hombres señalados de saqueadores de domicilios y los detuvieron, porque viajaban a bordo de una camioneta en donde transportaban el equipo que había sido sustraído de la residencia.
La PNC atribuyó la captura a el uso de la línea telefónica 110 para la denuncia de ilícitos. Según las autoridades, esa herramienta permitió que agentes de las comisarías 31 y 15 se coordinaran para atrapar en flagrancia a dos presuntos saqueadores de viviendas.
Menor remitido por operativo contra los saqueadores
Además de los dos capturados, la PNC informó que un menor de edad, adolescente de 16 años, fue sorprendido con los supuestos delincuentes, por lo que fue conducido hacia un juzgado especializado en menores en conflicto con la ley penal.
El domicilios que fue vulnerado por los delincuentes se ubica en el área residencial Valle de las Flores, del municipio de Palín, departamento de Escuintla, informaron los agentes de la PNC.
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La persecución policial
El informe oficial de los agentes encargados de la comisaría 31 afirma que, después de la denuncia, la PNC alertó a sus unidades para buscar por distintas rutas la camioneta donde se movilizaban los sospechosos. De esa manera, oficiales de la policía reportaron que los encontraron en la ruta al Pacífico, iniciando una persecución que terminó en el kilómetro 31 de la CA-9 Sur, en el área del municipio de Amatitlán, departamento de Guatemala.
"En el vehículo se localizaron 2 licuadoras, 2 microondas, 3 televisores Smart y otros objetos, valorados en más de Q25 mil. Los capturados y la adolescente fueron puestos a disposición del juzgado correspondiente", indicaron las autoridades.