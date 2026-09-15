MARN investiga el color rojo denunciado en el río Las Vacas

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) confirmó este martes, 15 de septiembre de 2026, que ante las denuncias ciudadanas difundidas en redes sociales, sobre una alteración en la coloración de las aguas del río Las Vacas, bajo el puente Belice, se iniciaron las acciones correspondientes para determinar el origen de este hecho.
La citada cartera aseguró que las acciones permitirán establecer las responsabilidades que conforme a la ley procedan. Asimismo, indicó que "se realizarán las inspecciones y análisis técnicos necesarios para determinar la naturaleza de la sustancia y su posible origen".
La entidad explicó que, de comprobarse infracciones o daños ambientales en el Río Las Vacas, se aplicarán las acciones administrativas y legales correspondientes, conforme al marco legal vigente.
El MARN agradece y valora las denuncias ciudadanas que permitieron alertar sobre esta situación y reitera su compromiso con la protección de los recursos naturales", aseguraron.
Seguimiento al caso del río Las Vacas
El MARN aseguró que el caso del agua de color rojizo en el río Las Vacas tendrá el seguimiento correspondiente y, de determinarse responsabilidades, se actuará con firmeza conforme a la legislación vigente.
Cabe destacar que las denuncias de esta circunstancia del río Las Vacas empezaron a circular el pasado lunes en las redes sociales, donde varios usuarios mostraron videos de como el agua de este afluente tomó el color rojo, lo que generó preocupación entre los testigos y residentes cercanos a la desembocadura.
El fenómeno fue reportado en el tramo del afluente que pasa por debajo del Puente Belice, donde los residentes publicaron las primeras fotografías y denunciaron la contaminación, del recurso, pese a que el mismo transporta aguas negras en su mayoría.
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