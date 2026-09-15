Carlos “El Pescadito” Ruiz cumple 47 años

Este 15 de septiembre, Carlos Humberto Ruiz Gutiérrez, el "Pescadito", celebra un nuevo cumpleaños en coincidencia con el Día de la Independencia de Guatemala. Nacido en 1979 en la Ciudad de Guatemala, el delantero cumple 47 años y recibe el afecto de un país que lo reconoce como uno de sus máximos ídolos futbolísticos. La fecha no es casual para quien vistió la camiseta azul y blanco con una entrega constante, defendiendo los colores nacionales con sangre, sudor y lágrimas a lo largo de casi dos décadas.
Ruiz construyó una carrera que lo llevó de las canchas de Municipal a la Major League Soccer, donde brilló con Los Angeles Galaxy y FC Dallas. En 2002 fue nombrado Jugador Más Valioso de la liga y anotó el gol que selló el título de la MLS Cup. También dejó huella en clubes de México, Paraguay y Grecia, pero su mayor legado permanece ligado a la selección: 68 goles en 133 partidos lo convierten en el máximo goleador histórico de Guatemala.
Los logros de Carlos Ruiz
Durante mucho tiempo ostentó el récord de máximo anotador en las eliminatorias mundialistas, con 39 tantos conseguidos en cinco procesos clasificatorios. Esa marca, alcanzada de manera espectacular en su despedida internacional de 2016, lo situó por encima de figuras de talla mundial y reflejó su instinto goleador incluso cuando las circunstancias del fútbol centroamericano no eran las más favorables.
Pese a tantos goles y tanto esfuerzo, el Mundial con la Azul y Blanco nunca se le dio. Guatemala no logró clasificar en ninguno de los ciclos que él protagonizó, y esa ausencia permanece como la gran deuda pendiente de su generación. Aun así, el Pescadito sigue siendo símbolo de persistencia y orgullo nacional. En su cumpleaños, que es también fiesta patria, el país recuerda al hombre que nunca dejó de pelear por la camiseta.